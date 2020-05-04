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Украина

Отмена медреформы: СМИ узнали, что задумали власти

23:28 4 мая 2020 183
Медреформа
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

За приостановкой президентом Владимиром Зеленским второго этапа реформы украинской медицины стоят денежные вопросы, вернее — распределение бюджетных средств.

Об этом со ссылкой на источники в системе здравоохранения пишет LB.ua.

По информации издания, суть отмены второго этапа реформы — отмена контрактов со всеми 1645 учреждениями, которые подписала Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ). В этом случае деньги будут распределяться не по принципу, который закладывает реформа — в зависимости от количества услуг — а по историческому принципу, то есть, каждое учреждение получит столько, сколько в 2019 году.

Таким образом, успешные медучреждения, которые должны были получить бОльшее количество денег, потому что к ним обращается бОльшее количество пациентов, не получат этих денег, зато те медучреждения, которые из-за маленького количества пациентов и низкого качества услуг оказались под угрозой закрытия, теперь не закроются, а продолжат получать бюджетные средства.

«Чтобы хватило денег, собираются также отменить некоторые пакеты приоритетные услуги — эндоскопию, роды, неонатологию. То есть, бесплатных обследований и родов не будет», — цитирует издание источник.

В случае, если план будет утвержден, частные клиники, которые подписали контакты с НСЗУ, в этом году от государства не получат вообще ничего.

Издание утверждает, что во вторник утром с заявлением о том, как изменится реформа, должны выступить министр здравоохранения Максим Степанов, глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий и главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Как известно, второй этап реформы стартовал 1 апреля. Он предлагает, что пациент может выбирать, в каком медучреждении ему получить помощь, а НСЗУ платит медучреждениям за оказанные услуги. Ранее оплата производилась за койкоместо из субвенции.

По данным НСЗУ, 954 учреждения из тех, которые подписали контракт, получат больше средств, чем в 2019 году из государственного бюджета. Разница составит от 4 тысяч грн до 277 миллионов. Еще 176 учреждений получат до 10% меньше, чем получили в прошлом году средств из субвенции. 107 учреждений — от 10 до 30% меньше. 331 учреждение — менее чем 50% от субвенции из госбюждета-2019.

Напомним, Михаил Радуцкий ранее заявлял, что президент вполне понимает суть реформы и отменять ее не собирается.

В свою очередь, новый министр Степанов, как писали ранее «ФАКТЫ», уже несколько раз выступал с критикой второго этапа реформы и еще 23 апреля анонсировал ее пересмотр. Впору предположить, что идея отмены реформы исходит именно от него.

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