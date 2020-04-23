"Ни одна из поставленных задач не выполнена": Минздрав пересмотрит медреформу

Украина

С 1 апреля в Украине начался второй этап медицинской реформы, которую запустила Ульяна Супрун. Новый глава ведомства Максим Степанов, который во время назначения на пост заявлял, что медреформа — один из приоритетов его работы, через две недели пребывания в должности сказал, что медреформу пересмотрят.

Об этом чиновник рассказал в интервью «Украинской правде».

По его словам, свою работу на новом посту он начал с аудита, чтобы понять проблемы в украинской медицине.

Уже с первых дней аудита стало ясно, что реформа длившаяся почти два года, ни одной из проблем медицины не решила, а многие усугубила.

«После того, как мы сделаем аудит, после того, как мы увидим цифры, мы и будем предлагать решения, как будем выходить из ситуации», — сказал Степанов.

Министр в качестве примера привел ситуацию в Запорожской области, где экстренная медицинская помощь в этом году получит на 67 миллионов ​​гривен меньше, чем было в прошлом году. По прогнозам, из-за этого недофинансирования, они будут вынуждены сократить из 154 бригад экстренной скорой помощи 44. Останется 110. Пострадают больные, которые вовремя помощь не получат.

Степанов уточнил, что сделает все, чтобы медработники не потеряли работу в результате такой реформы.

При этом министр согласен с тем, что реформа украинской медицине нужна, но такая, которая бы вывела украинское здравоохранение на новый уровень. И чтобы труд медиков достойно оплачивался.



Напомним, в Украину из Италии вернулась группа врачей, которая помогала в борьбе с коронавирусом. Медики изучали процесс диагностики и лечения пациентов, знакомились с протоколами лечения и лекарствами, которые применяются. После этого они будут передать накопленный опыт коллегам, которые работают с тяжелыми пациентами.

Ранее украинский врач рассказал, чем в Италии оснащены медики, которые лечат больных с коронавирусом.











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