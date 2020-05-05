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Шоу-бизнес

Сильно ударился головой: в Москве экстренно госпитализирован актёр сериала «Кухня»

0:27 5 мая 2020 152
Сергей Лавыгин, исполнитель роли Сени
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Сергей Лавыгин, известный по роли Сени в телесериале «Кухня», съемки продолжения которого начались в прошлом году, экстренно госпитализирован в Москве в больницу.

Об этом пишет Telegram-канал «112».

По информации ресурса, актер травмировался, споткнувшись накануне вечером о ступеньку подъезда дома на улице.

«Он упал вчера вечером около подъезда и ударился головой. Предварительно, у Сергея диагностирована закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение», — сказано в сообщении.

В настоящее время актер находится под наблюдением медиков.

Напомним, в начале года российские СМИ сообщали, что Сергей женился на своей коллеге, 32-летней Марии Луговой. Так как влюбленные не хотели привлекать к свадьбе лишнее внимание, торжество состоялось в скромной обстановке.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в перипетии попадал известный российский актер Дмитрий Назаров, исполнивший главную роль в популярном сериале «Кухня». Так, он устроил ДТП в России, сбив поздним вечером пешехода в Москве.

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