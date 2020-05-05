Украина

«Не надо делать из себя царя»: стало известно, как Зеленский отреагировал на скандал с Тищенко

После скандала с рестораном «Велюр» президент Украины Владимир Зеленский провел «очень жесткий разговор» со «слугой народа» Николаем Тищенко.

Об этом в эфире программы Свобода слова на ICTV заявил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко. Отметив, что во время карантина «никому работать нельзя», чиновник добавил, что этот случай должен стать уроком для других народных депутатов, которым не нужно «делать из себя царя».

«Это была большая ошибка со стороны народного депутата», — заявил Тимошенко и добавил, что заведение «не работает».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть попало видео, как «замуровали» вход в ресторан «Велюр» и написали на стекле «Карантин» и «закон один для всех».

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