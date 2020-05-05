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Женщина с самыми большими в мире губами провела 20-ю процедуру по их увеличению (фото)

Жительница Болгарии, звезда Instagram Андреа Иванова, которая утверждает, что у нее самые большие в мире губы, провела 20-ю процедуру по их увеличению. Андреа, считающая себя живым воплощением куклы Барби, опубликовала свои новые фотографии спустя два дня после очередной инъекции в губы гиалуроновой кислоты.

И, хотя врачи предупреждают 22-летнюю Иванову, что пора уже остановиться, она не собирается следовать их рекомендациям. Несмотря на то, что после процедуры, как она признается, ей довольно затруднительно принимать пищу.

Многие пользователи сети критикуют болгарку, однако у нее есть и свои фанаты, которые считают — «чем больше, тем лучше».

Как пишет издание Daily Star, свою трансформацию Андреа начала в 2018 году. И за это время успела потратить тысячи долларов и измениться до неузнаваемости.

Андреа до трансформации

Ранее «ФАКТЫ» писали, что старейшая «живая кукла Барби» перенесла 105-ю пластическую операцию, желая установить мировой рекорд.

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