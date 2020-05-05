26.92 / 26.94 26.92 / 26.94
Киев: +12
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Женщина с самыми большими в мире губами провела 20-ю процедуру по их увеличению (фото)

7:52 5 мая 2020 64
Андреа Иванова
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Жительница Болгарии, звезда Instagram Андреа Иванова, которая утверждает, что у нее самые большие в мире губы, провела 20-ю процедуру по их увеличению. Андреа, считающая себя живым воплощением куклы Барби, опубликовала свои новые фотографии спустя два дня после очередной инъекции в губы гиалуроновой кислоты.

И, хотя врачи предупреждают 22-летнюю Иванову, что пора уже остановиться, она не собирается следовать их рекомендациям. Несмотря на то, что после процедуры, как она признается, ей довольно затруднительно принимать пищу.

Многие пользователи сети критикуют болгарку, однако у нее есть и свои фанаты, которые считают — «чем больше, тем лучше».

Как пишет издание Daily Star, свою трансформацию Андреа начала в 2018 году. И за это время успела потратить тысячи долларов и измениться до неузнаваемости.

Андреа до трансформации

Ранее «ФАКТЫ» писали, что старейшая «живая кукла Барби» перенесла 105-ю пластическую операцию, желая установить мировой рекорд.

Читайте также: «Живой Кен» превратился в Барби, объявив себя женщиной-трансгендером.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Андреа Иванова

Женщина с самыми большими в мире губами провела 20-ю процедуру по их увеличению (фото)

Зеленский

«Не надо делать из себя царя»: стало известно, как Зеленский отреагировал на скандал с Тищенко

Пограничник Владислав Пясецкий

Особый случай: одесского пограничника досрочно повысили в звании за неподкупность

Десна

На Черниговщине бьют тревогу: уровень воды в Десне упал до минимума за 140 лет

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер