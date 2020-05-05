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В больницах Черновцов заканчиваются места для больных COVID-19: сделано важное заявление
В больницах города Черновцы заканчиваются места, выделенные в медицинских учреждениях для лечения больных с коронавирусной инфекций. По состоянию на 5 мая, в области количество заболевших приближается к двум тысячам — COVID-19 диагностировали у 1948 людей.
«В Черновицкой ОГА готовы помочь с лечением Черновцам и предоставить для этих целей областные больницы. Как только закончатся места в городской больнице № 3, больных начнет принимать госпиталь ветеранов войны, персонал которого готов к работе с инфицированными COVID-19», — заявил губернатор Черновицкой области Сергей Осадчук.
По его словам, в случае дальнейшей нехватки мест будет перепрофилирован один из областных санаториев, а также перинатальный центр.
«Правительство на внеочередном заседании принял решение об ослаблении карантина с 11 мая. Однако для областей, где число больных остается высоким и продолжает расти, будет действовать адаптивный карантин. Поэтому на Буковине ограничения продлят. Так, до 22 мая в нашей области будет особый режим въезда и выезда, межрайонное автобусное сообщение не будет возобновлено», — добавил глава ОГА.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Кабинет министров продлил карантин до 22 мая, однако анонсировал ряд послаблений с 11 мая. Так, откроются парки, скверы, зоны отдыха; парикмахерские; салоны красоты; кафе и рестораны с летними площадками и в режиме «на вынос»; заведения оптовой и розничной торговли (с ограничениями); музеи, библиотеки; спортивные тренировочные комплексы; сервисные центры по ремонту бытовой техники. Также смогут работать стоматологи, адвокаты, нотариусы, аудиторы.
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