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Общество и люди

В Украине заметно похолодает: синоптик уточнила прогноз погоды на ближайшие дни

12:10 5 мая 2020 77
Лужа
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В среду, 6 мая, в Украине будут идти дожди, местами прогнозируются ливни и грозы, а в Карпатах возможны заморозки и даже снег.

«В большинстве областей Украины дожди будут периодическими, от небольших до сильных кратковременных ливней, в центральных областях и на востоке будут греметь грозы, при грозах вероятность града и шквалов. В западных областях пройдут холодные дожди с сильным западным ветром, местами до штормовых порывов», — прогнозирует синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, на западе Украине будет холодно — ночью ожидается + 2 + 7 градусов, а в Карпатах возможны заморозки. «А если заморозки и высокая влажность — это высокая вероятность снега. В горах», — уточняет синоптик

В большинстве областей Украины ночью будет + 6 + 12 градусов, днем ​​6 мая — до + 13 + 18 градусов. Теплее будет на востоке и юге страны, а также в Днепре и районах — до + 18 + 23 градусов. В Одесской и Николаевской областях — до + 13 + 17 градусов.

В Киеве 6 мая — периодический дождь, западный ветер и похолодание до +15 градусов. В четверг, 7 мая, и в пятницу, 8 мая, похолодает еще на 2−4 градуса.

«Робкое потепление начнется в субботу, 9 мая, а в воскресенье-понедельник „рванет“ до + 20 + 24 градусов. Однако уже 12−13 мая температура воздуха снова снизится до +14 +15 градусов», — предупреждает Наталья Диденко.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», утром 4 мая в Карпатах на горе Поп Иван Черногорский было два градуса мороза и шел мелкий снег.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

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