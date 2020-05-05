- 12:32 Появилось видео штурма квартиры россиянина, угрожавшего взорвать дом под Киевом
- 12:27 Жену экс-футболиста сборной Англии арестовали после покушения на убийство: что известно
- 12:18 Когда эпидемия коронавируса в Украине пойдет на спад: ученые дали прогноз
- 12:16 Обнуление может не помочь: Путину предрекли досрочный уход
- 12:15 Сына и внука Таисии Повалий чуть не убило дерево
- 12:10 В Украине заметно похолодает: синоптик уточнила прогноз погоды на ближайшие дни
- 11:53 Брифинг Виталия Кличко о ситуации с коронавирусом в Киеве: онлайн-трансляция
- 11:50 Американский дипломат моет руки под украинскую песню: в сеть попало забавное видео
- 11:45 Копы подстрелили бойцовскую собаку в Одессе: детали и видео инцидента
- 11:16 Шмыгаль рассказал, когда Украина пройдет пик эпидемии коронавируса
- 11:07 Илон Маск показал новорожденного сына в татуировках
- 11:04 «Исключим одного – побегут 20»: Арахамия высказался о чистках в «Слуге народа»
В Украине заметно похолодает: синоптик уточнила прогноз погоды на ближайшие дни
В среду, 6 мая, в Украине будут идти дожди, местами прогнозируются ливни и грозы, а в Карпатах возможны заморозки и даже снег.
«В большинстве областей Украины дожди будут периодическими, от небольших до сильных кратковременных ливней, в центральных областях и на востоке будут греметь грозы, при грозах вероятность града и шквалов. В западных областях пройдут холодные дожди с сильным западным ветром, местами до штормовых порывов», — прогнозирует синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, на западе Украине будет холодно — ночью ожидается + 2 + 7 градусов, а в Карпатах возможны заморозки. «А если заморозки и высокая влажность — это высокая вероятность снега. В горах», — уточняет синоптик
В большинстве областей Украины ночью будет + 6 + 12 градусов, днем 6 мая — до + 13 + 18 градусов. Теплее будет на востоке и юге страны, а также в Днепре и районах — до + 18 + 23 градусов. В Одесской и Николаевской областях — до + 13 + 17 градусов.
В Киеве 6 мая — периодический дождь, западный ветер и похолодание до +15 градусов. В четверг, 7 мая, и в пятницу, 8 мая, похолодает еще на 2−4 градуса.
«Робкое потепление начнется в субботу, 9 мая, а в воскресенье-понедельник „рванет“ до + 20 + 24 градусов. Однако уже 12−13 мая температура воздуха снова снизится до +14 +15 градусов», — предупреждает Наталья Диденко.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», утром 4 мая в Карпатах на горе Поп Иван Черногорский было два градуса мороза и шел мелкий снег.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!