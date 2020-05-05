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Обнуление может не помочь: Путину предрекли досрочный уход
Досрочный уход Владимира Путина с поста президента России на фоне нарастания пандемии коронавируса в стране возможен, но окончательное решение в этом остается все же за самим Путиным. Об этом российский спортивный журналист и телекомментатор Василий Уткин заявил в интервью ГОРДОН.
В этой связи он вспомнил предыдущую передачу власти в России и подчеркнул, что решение Путина поменять Конституцию России и есть для него способ овладеть ситуацией, сделать так, чтобы его перестали считать «хромой уткой».
По мнению Уткина, хозяин Кремля уже придумал, что будет делать дальше, но предпочитает умалчивать об этом, действуя по принципу «черного ящика».
«Когда большое количество разных возможностей, разных продолжений, не обязательно потайных, но главное — что во всей своей массе они роятся-роятся в голове, и в конце концов выдается решение. Но какое — не ясно до последней минуты. Это не догма, которая означает автоматически дальнейшее поведение, а это все те возможности, которые ты накопил», — объяснил Уткин.
Напомним, известный дипломат Валерий Чалый объяснил, почему война Украины с Россией будет долгой, и к чему должны быть готовы украинцы в длительном противостоянии.
А российский бизнесмен рассказал, кто на самом деле управляет РФ.
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