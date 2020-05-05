Мир

Больше двух не собираться: в Германии во время карантина устроили оригинальную дискотеку (видео)

В Германии, где недавно федеральная земля Саксония-Анхальт объявила о значительном смягчении ограничительных мер, придумали, как проводить дискотеки в условиях карантина.

Как сообщает «Немецкая волна», владельцы одной из закрывшихся в связи с пандемией коронавируса дискотеки, решили проводить автодискотеки. Согласно правилам, в машине не должно быть более двух человек, а выходить из авто можно только в туалет.

Вечеринку проводили прямо на парковке.

Коронавирус не помеха: В Германии начали устраивать автодискотеки. Правила простые: в каждой машине должно быть не больше двух человек, выходить можно только в туалет. Показываем, как проходит такая дискотека. Смотрите со звуком! pic.twitter.com/73VOoBvWnl — DW на русском (@dw_russian) May 5, 2020

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», более миллиона человек в мире смогли вылечиться от COVID-19.

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