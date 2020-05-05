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Происшествия

В порту под Одессой обнаружили партию кокаина стоимостью 200 млн гривен (фото, видео)

15:36 5 мая 2020 20
В порту под Одессой обнаружили партию кокаина стоимостью 200 млн гривен (фото, видео)
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Силовики Службы безопасности Украины (СБУ) в Одесской области задержали в порту «Южный» 53,4 килограмма кокаина, который прибыл по морю из Южной Америки. Напомним, в марте 2019 года там же изъяли 200 кг южноамериканского «порошка».

По информации пресс-центра СБУ, первую партию наркотиков силовики обнаружили во время досмотра в порту грузового контейнера с бананами, причем отправители промаркировали пакеты своим «фирменным знаком» — изображением «миньона» (это указывает на принадлежность к одному из южноамериканских наркосиндикатов).

Для усложнения обнаружения наркотика сканером каждый брикет был обернут в свинцовую фольгу.

Ориентировочная стоимость изъятого кокаина на «черном» рынке оценивается в более чем 200 миллионов гривен.

Напомним, в феврале 2020 в Одесском порту задержали 4 тонны компонентов для тяжелых наркотиков, а в декабре 2019 года в Одессе оперативники СБУ утилизировала более 4 тонн наркотических средств стоимостью 100 миллионов долларов.

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