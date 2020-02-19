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Происшествия

В Одесском порту задержали 4 тонны компонентов для тяжелых наркотиков (фото)

17:53 19 февраля 2020 76
Клей
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

Из Турции в Одессу на судне прибыл контейнер с продукцией, которая сразу же привлекла внимание контролирующих органов. Товар, находившийся внутри емкости международного стандарта — 28 тонн клея, — предназначался одному из украинских предприятий. Во всяком случае, так указано в сопроводительной документации. Однако не это вызвало некоторые сомнения таможенников, отнесших прибывший груз к категории потенциально рискованных.

«Мы проанализировали документацию, взяли образцы этого самого клея. Согласно заключению лаборатории обнаружено, что в 7,5 тонны этого самого клея 50% толуола и ацетона. Эти вещества включены в перечень наркотических и психотропных, их используют в процессе изготовления тяжелых наркотиков, в частности, героина и кокаина», — сообщили таможенники.

Подчеркивается, что транспортировать их можно исключительно при наличии соответствующей лицензии. Поскольку предприятие-получатель не предоставило разрешительных документов, груз изъят. В правоохранительные органы направлено соответствующее сообщение.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Одессе задержали крупную партию кокаина — 257 килограммов порошка (220 брикетов-прямоугольников), которую прятали в контейнерах с бананами.

Также в Одессе сожгли наркотики на 100 миллионов долларов.

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