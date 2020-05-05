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Украина

В Минздраве заявили, что решили проблему с ПЦР-тестированием онкобольных детей перед госпитализацией

15:59 5 мая 2020 47
«Охматдет»
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что алгоритмы приема детей из регионов Украины в «Охматдет» и Институт рака в условиях пандемии коронавируса.

Как сообщает Офис президента, на совещании по вопросам предотвращения распространения коронавируса, которое проходило под председательством президента Украины Владимира Зеленского, рассмотрели вопрос лечения онкобольных детей.

В Украине разрешены плановые операции, но только при условии сдачи ПЦР-тестов пациентами.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что проблема, когда онкобольных детей не принимали на госпитализацию в Нацинститут рака и детскую спецбольницу «Охматдет» без тестирования на коронавирус, уже решена. По его словам, разработаны алгоритмы, по которым детей из всех регионов будут тестировать на СOVID-19 за три дня до выезда в «Охматдет» или Институт рака.

Ранее сообщалось, что на время карантина в Украине поначалу разрешали только неотложные операции.

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