- 16:50 Отца Хабиба доставили в больницу Москвы: у него проблемы с сердцем
- 16:48 «Сняли порчу» вместе с деньгами: цыганки нагло обобрали пенсионерку
- 16:46 Настя Каменских раскрыла секреты своей счастливой жизни с Потапом
- 16:30 В Украине готовят отмену льгот для населения по оплате электроэнергии: что предлагают
- 16:29 Рада соберется 7 мая, чтобы решить важный для медиков вопрос
- 16:24 И. о. руководителя НИР угрожают из-за попыток ликвидировать схемы разворовывания государственных средств
- 16:22 Без сюрпризов: последнего из подозреваемых в убийстве Шеремета оставили под стражей
- 16:04 В Украине в помощь жертвам домашнего насилия запустили чат-бот: как это работает
- 16:00 Поздравьте ветеранов по телефону: Кличко заявил, что празднования Дня победы в Киеве не будет
- 15:59 В Минздраве заявили, что решили проблему с ПЦР-тестированием онкобольных детей перед госпитализацией
- 15:56 День ангела Юрия: красивые поздравления и открытки
- 15:36 В порту под Одессой обнаружили партию кокаина стоимостью 200 млн гривен
В Украине в помощь жертвам домашнего насилия запустили чат-бот: как это работает
Рост количества случаев домашнего насилия в связи с продолжающимся в стране карантином сподвиг МВД Украины на запуск чат-бота @police_helpbot, который работает в Telegram и предназначен для сбора информации о домашнем насилии.
Чат-бот может:
- помочь вызвать службы помощи (полицию и «скорую помощь»);
- разъяснить, как противостоять насилию, и каковы полномочия органов и учреждений, осуществляющих меры по предупреждению домашнего насилия;
- дать контакты других служб помощи;
- переадресовать на специалистов бесплатной правовой помощи, которые предоставят юридическую консультацию в онлайн-режиме.
Напомним, ранее советы потенциальным жертвам домашнего насилия дала бывшая и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.
А специалисты Института социальной и политической психологии Национальной академии педагогических наук Украины инициировали Открытый проект психологической поддержки и помощи гражданам в условиях пандемии «ОНЛАЙН-КОЛО».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Выходит утром на крыльцо теща с метлой в руках. Зять ее спрашивает: « Что это вы, мама, подметать собрались или куда-то летите?»