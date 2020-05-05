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Общество и люди

В Украине в помощь жертвам домашнего насилия запустили чат-бот: как это работает

16:04 5 мая 2020 47
В Украине в помощь жертвам домашнего насилия запустили чат-бот: как это работает
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Рост количества случаев домашнего насилия в связи с продолжающимся в стране карантином сподвиг МВД Украины на запуск чат-бота @police_helpbot, который работает в Telegram и предназначен для сбора информации о домашнем насилии.

Чат-бот может:

  • помочь вызвать службы помощи (полицию и «скорую помощь»);
  • разъяснить, как противостоять насилию, и каковы полномочия органов и учреждений, осуществляющих меры по предупреждению домашнего насилия;
  • дать контакты других служб помощи;
  • переадресовать на специалистов бесплатной правовой помощи, которые предоставят юридическую консультацию в онлайн-режиме.

Напомним, ранее советы потенциальным жертвам домашнего насилия дала бывшая и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

А специалисты Института социальной и политической психологии Национальной академии педагогических наук Украины инициировали Открытый проект психологической поддержки и помощи гражданам в условиях пандемии «ОНЛАЙН-КОЛО».

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