День ангела Александры: душевные поздравления и яркие открытки

Общество и люди

В среду, 6 мая, День ангела отмечают Александры и Юрии. Ранее мы публиковали подборку поздравлений для Юрия.

«ФАКТЫ» также собрали лучшие поздравления для Александры.

Александру поздравляю

Я сегодня всей душой.

Счастья я тебе желаю,

В жизни радости большой.

Чтоб ты нежно расцветала,

Хорошела на глазах,

Чтоб звезда твоя сияла

Ярким светом в небесах.

Чаще в жизни улыбайся,

Не печалься, не грусти.

Пусть проказница-удача

Тебя встретит на пути.





***

Прекрасная Александра, сегодня — твой день. Я поздравляю тебя, дорогая. Пусть в жизни всё будет волшебно, прекрасно. Пусть за окном расцветают сады вдохновения, пусть в сердце играет вальс любви! Сашенька, будь всегда такой искренней, нежной, романтичной, изысканной. Пусть по любому маршруту тебя всегда сопровождают удача и решительность!

***

Дорогая Александра,

Мы тебя поздравить рады

И желаем, чтоб могла ты

Все преодолеть преграды,

Будь удачливой, успешной,

Ты достойна счастья, Саша,

Знай, что нет тебя чудесней,

Веселей, милей и краше!

***

Александра, прими поздравление,

Будь красивой, как роза в саду,

Пусть тебе жизнь подарит везение

И счастливую в небе звезду!

Чтобы ты никогда не печалилась,

Шла по верной дороге всегда,

Обаянием, мудростью славилась

И свой шарм не теряла в годах!

Больше поздравлений для Александры читайте здесь.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter