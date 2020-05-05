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День ангела Александры: душевные поздравления и яркие открытки
В среду, 6 мая, День ангела отмечают Александры и Юрии. Ранее мы публиковали подборку поздравлений для Юрия.
«ФАКТЫ» также собрали лучшие поздравления для Александры.
Александру поздравляю
Я сегодня всей душой.
Счастья я тебе желаю,
В жизни радости большой.
Чтоб ты нежно расцветала,
Хорошела на глазах,
Чтоб звезда твоя сияла
Ярким светом в небесах.
Чаще в жизни улыбайся,
Не печалься, не грусти.
Пусть проказница-удача
Тебя встретит на пути.
***
Прекрасная Александра, сегодня — твой день. Я поздравляю тебя, дорогая. Пусть в жизни всё будет волшебно, прекрасно. Пусть за окном расцветают сады вдохновения, пусть в сердце играет вальс любви! Сашенька, будь всегда такой искренней, нежной, романтичной, изысканной. Пусть по любому маршруту тебя всегда сопровождают удача и решительность!
***
Дорогая Александра,
Мы тебя поздравить рады
И желаем, чтоб могла ты
Все преодолеть преграды,
Будь удачливой, успешной,
Ты достойна счастья, Саша,
Знай, что нет тебя чудесней,
Веселей, милей и краше!
***
Александра, прими поздравление,
Будь красивой, как роза в саду,
Пусть тебе жизнь подарит везение
И счастливую в небе звезду!
Чтобы ты никогда не печалилась,
Шла по верной дороге всегда,
Обаянием, мудростью славилась
И свой шарм не теряла в годах!
Больше поздравлений для Александры читайте здесь.
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