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Общество и люди

День ангела Александры: душевные поздравления и яркие открытки

19:23 5 мая 2020 65
День Александры
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

В среду, 6 мая, День ангела отмечают Александры и Юрии. Ранее мы публиковали подборку поздравлений для Юрия.

«ФАКТЫ» также собрали лучшие поздравления для Александры.

День ангела Александры

Александру поздравляю
Я сегодня всей душой.
Счастья я тебе желаю,
В жизни радости большой.

Чтоб ты нежно расцветала,
Хорошела на глазах,
Чтоб звезда твоя сияла
Ярким светом в небесах.

Чаще в жизни улыбайся,
Не печалься, не грусти.
Пусть проказница-удача
Тебя встретит на пути.

День ангела Александры

***
Прекрасная Александра, сегодня — твой день. Я поздравляю тебя, дорогая. Пусть в жизни всё будет волшебно, прекрасно. Пусть за окном расцветают сады вдохновения, пусть в сердце играет вальс любви! Сашенька, будь всегда такой искренней, нежной, романтичной, изысканной. Пусть по любому маршруту тебя всегда сопровождают удача и решительность!

День ангела Александры

***
Дорогая Александра,
Мы тебя поздравить рады
И желаем, чтоб могла ты
Все преодолеть преграды,
Будь удачливой, успешной,
Ты достойна счастья, Саша,
Знай, что нет тебя чудесней,
Веселей, милей и краше!

День ангела Александры

***
Александра, прими поздравление,
Будь красивой, как роза в саду,
Пусть тебе жизнь подарит везение
И счастливую в небе звезду!

Чтобы ты никогда не печалилась,
Шла по верной дороге всегда,
Обаянием, мудростью славилась
И свой шарм не теряла в годах!

День ангела Александры

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