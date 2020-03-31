Общество и люди

День ангела Александры: красивые поздравления и открытки

2 апреля День ангела не только у Светланы, а и у Александры.

«ФАКТЫ» собрали поздравления для именинниц.



Александра, поздравляю тебя! Желаю долгой и прекрасной жизни, восхитительных моментов, много приключений и огромного вдохновения! Пусть тебя всегда сопровождает любовь, нежность, забота и человеческое тепло!

***

Александру поздравляю,

От души я всей желаю:

Ты успехов добивайся,

Смейся ты и улыбайся.

Только краше становись,

Радуйся и веселись.

За мечтой иди вперёд

Счастье пусть тебя найдёт!

***

Дорогая Александра,

Я сердечно поздравляю,

Воплощения мечтаний

И чудес тебе желаю.

Будет жизнь пускай, как сказка:

С принцем, замком и конем,

Пусть любовь пылает в сердце

Ярким и большим огнем.

Будь всегда такой красивой,

Улыбайся, вдохновляй,

Излучай тепло и радость,

Верь, надейся и мечтай.

***

С праздником, Сашенька милая,

Счастья, улыбок, тепла!

Будь обаятельной, очень красивой,

Удачи желаю и много добра.

Успехов тебе необычных,

Здоровья желаю тебе на года.

Эмоций тебе фантастичных,

Будь самой веселой всегда!

***

Сашенька, чудесный ангелочек,

Будь счастлива всегда и весела!

Желаю в этот солнечный денечек,

Чтоб ты, как будто розочка, цвела!

Пусть все твои желания исполнятся,

И сердце вмиг так сладко запоет!

Теплом пускай душа твоя наполнится,

Пусть этот день удачу принесет!

Также предлагаем вам поздравления для Дарьи, которая отмечает именины 1 апреля.

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