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Общество и люди

День ангела Александры: красивые поздравления и открытки

15:42 1 апреля 2020 87
День ангела Александры
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

2 апреля День ангела не только у Светланы, а и у Александры.

«ФАКТЫ» собрали поздравления для именинниц.
День ангела Александры

Александра, поздравляю тебя! Желаю долгой и прекрасной жизни, восхитительных моментов, много приключений и огромного вдохновения! Пусть тебя всегда сопровождает любовь, нежность, забота и человеческое тепло!

День ангела Александры

***
Александру поздравляю,
От души я всей желаю:
Ты успехов добивайся,
Смейся ты и улыбайся.

Только краше становись,
Радуйся и веселись.
За мечтой иди вперёд
Счастье пусть тебя найдёт!

День ангела Александры

***
Дорогая Александра,
Я сердечно поздравляю,
Воплощения мечтаний
И чудес тебе желаю.

Будет жизнь пускай, как сказка:
С принцем, замком и конем,
Пусть любовь пылает в сердце
Ярким и большим огнем.

Будь всегда такой красивой,
Улыбайся, вдохновляй,
Излучай тепло и радость,
Верь, надейся и мечтай.

День ангела Александры

***
С праздником, Сашенька милая,
Счастья, улыбок, тепла!
Будь обаятельной, очень красивой,
Удачи желаю и много добра.

Успехов тебе необычных,
Здоровья желаю тебе на года.
Эмоций тебе фантастичных,
Будь самой веселой всегда!

День ангела Александры

***
Сашенька, чудесный ангелочек,
Будь счастлива всегда и весела!
Желаю в этот солнечный денечек,
Чтоб ты, как будто розочка, цвела!

Пусть все твои желания исполнятся,
И сердце вмиг так сладко запоет!
Теплом пускай душа твоя наполнится,
Пусть этот день удачу принесет!

Также предлагаем вам поздравления для Дарьи, которая отмечает именины 1 апреля.

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