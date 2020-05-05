- 17:06 "Решили не позориться": в Раде проталкивают закон, "засекречивающий" внебрачных детей
- 16:50 Отца Хабиба доставили в больницу Москвы: у него проблемы с сердцем
- 16:48 «Сняли порчу» вместе с деньгами: цыганки нагло обобрали пенсионерку
- 16:46 Настя Каменских раскрыла секреты своей счастливой жизни с Потапом
- 16:30 В Украине готовят отмену льгот для населения по оплате электроэнергии: что предлагают
- 16:29 Рада соберется 7 мая, чтобы решить важный для медиков вопрос
- 16:24 И. о. руководителя НИР угрожают из-за попыток ликвидировать схемы разворовывания государственных средств
- 16:22 Без сюрпризов: последнего из подозреваемых в убийстве Шеремета оставили под стражей
- 16:04 В Украине в помощь жертвам домашнего насилия запустили чат-бот: как это работает
- 16:00 Поздравьте ветеранов по телефону: Кличко заявил, что празднования Дня победы в Киеве не будет
- 15:59 В Минздраве заявили, что решили проблему с ПЦР-тестированием онкобольных детей перед госпитализацией
- 15:56 День ангела Юрия: красивые поздравления и открытки
Настя Каменских раскрыла секреты своей счастливой жизни с Потапом (видео)
Популярная украинская певица Настя Каменских (NK), которая накануне отпраздновала день рождения, раскрыла секреты своей счастливой семейной жизни.
Откровенно о том, как удалось создать идеальную семью, Настя рассказала «ЖЗЛ».
«Главное — не соревноваться», — говорит Настя. Она вспоминает, что часто спорила с Потапом, когда они были просто коллегами, но в семье у них царит взаимопонимание и уважение друг к другу.
Каменских восхищается мужем и называет его гением. А вот для того, чтобы он восхищался женой, Настя старается. Она отмечает, что должна и вкусные котлеты жарить, и заботиться о муже и на красной дорожке блистать.
Еще один важный совет от Насти — не ревновать. Как только вы начинаете контролировать партнера, отношения рушатся, — уверена Каменских.
Напомним, ранее Настя поделилась фирменными рецептами.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...