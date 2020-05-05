Настя Каменских раскрыла секреты своей счастливой жизни с Потапом (видео)

Шоу-бизнес

Популярная украинская певица Настя Каменских (NK), которая накануне отпраздновала день рождения, раскрыла секреты своей счастливой семейной жизни.

Откровенно о том, как удалось создать идеальную семью, Настя рассказала «ЖЗЛ».

«Главное — не соревноваться», — говорит Настя. Она вспоминает, что часто спорила с Потапом, когда они были просто коллегами, но в семье у них царит взаимопонимание и уважение друг к другу.

Каменских восхищается мужем и называет его гением. А вот для того, чтобы он восхищался женой, Настя старается. Она отмечает, что должна и вкусные котлеты жарить, и заботиться о муже и на красной дорожке блистать.

Еще один важный совет от Насти — не ревновать. Как только вы начинаете контролировать партнера, отношения рушатся, — уверена Каменских.

Напомним, ранее Настя поделилась фирменными рецептами.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter