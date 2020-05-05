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Шоу-бизнес

Настя Каменских раскрыла секреты своей счастливой жизни с Потапом (видео)

16:46 5 мая 2020 94
Потап и Настя
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Популярная украинская певица Настя Каменских (NK), которая накануне отпраздновала день рождения, раскрыла секреты своей счастливой семейной жизни.

Откровенно о том, как удалось создать идеальную семью, Настя рассказала «ЖЗЛ».

«Главное — не соревноваться», — говорит Настя. Она вспоминает, что часто спорила с Потапом, когда они были просто коллегами, но в семье у них царит взаимопонимание и уважение друг к другу.

Каменских восхищается мужем и называет его гением. А вот для того, чтобы он восхищался женой, Настя старается. Она отмечает, что должна и вкусные котлеты жарить, и заботиться о муже и на красной дорожке блистать.

Еще один важный совет от Насти — не ревновать. Как только вы начинаете контролировать партнера, отношения рушатся, — уверена Каменских.

Напомним, ранее Настя поделилась фирменными рецептами.

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Настя Каменских раскрыла секреты своей счастливой жизни с Потапом (видео)

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