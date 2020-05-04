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Шоу-бизнес

«Это Лешина к Насте любовь»: Потап трогательно поздравил жену с днем рождения (фото)

9:34 4 мая 2020 249
Потап и Настя
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Рэпер и продюсер Потап (Алексей Потапенко) поздравил в Instagram свою жену Настю Каменских, с которой вместе весело проводит карантин, с днем рождения и рассказал, как ее любит. Признание Потапа заставило поклонников пары плакать.

«Я люблю тебя легкой, идущей вдоль по пляжу, по кромке воды, итальянские песни поющей и вдыхающей запах весны, я на всю жизнь тобой очарован и обласкан твоей красотой, рассвет каждого дня мне дарован, чтоб опять наслаждаться тобой, если встретите вы мужчину, что влюблён будет так же, как я, передайте ему, что счастливей никогда не встречали меня, расскажите ему, что теперь вы точно поняли смысл этих слов, что разносит вдоль пляжа по ветру, — это Лешина к Насте ЛЮБОВЬ!» — написал он, добавив пляжное фото Насти.

Настя

«Я люблю тебя мой лягушонок, ты делаешь меня счастливым, ты моя муза, спасибо тебе!» — признался Потап.

Поклонники пары говорят, что у них появились слезы от таких слов. Они также поздравляют Настю с днем рождения.

Настя

Настя

Настя

Напомним, что Настя не только муза для Потапа, а и помощница. Так, недавно она сняла для него клип.

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