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Платить врачам нечем: директор больницы на Сумщине объявил голодовку (видео)
В Глухове, городе Сумской области, больница не заключила с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ) на полноценное финансирование, в результате директор учреждения объявил голодовку. Ранее в Виннице медики вышли на акцию протеста из-за отсутствия обещанных доплат к зарплате.
«За полтора последних месяца я сделал все, что было в моих силах, обращался за помощью в различные инстанции, но безрезультатно. В связи с этим с сегодняшнего дня я объявляю голодовку. Она продлится до тех пор, пока коллектив не получит заработную плату», — сказал в своем видеообращении директор больницы Глуховской городской больницы Анатолий Кияшко, сообщает «Телерадиокомпания Глухова».
Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковске медперсонал скорой помощи вышел на предупредительную акцию протеста.
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