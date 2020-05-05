26.86 / 27.15 28.95 / 29.49
Киев: +14
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

Платить врачам нечем: директор больницы на Сумщине объявил голодовку (видео)

18:02 5 мая 2020 128
Анатолий Кияшко
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

В Глухове, городе Сумской области, больница не заключила с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ) на полноценное финансирование, в результате директор учреждения объявил голодовку. Ранее в Виннице медики вышли на акцию протеста из-за отсутствия обещанных доплат к зарплате.

«За полтора последних месяца я сделал все, что было в моих силах, обращался за помощью в различные инстанции, но безрезультатно. В связи с этим с сегодняшнего дня я объявляю голодовку. Она продлится до тех пор, пока коллектив не получит заработную плату», — сказал в своем видеообращении директор больницы Глуховской городской больницы Анатолий Кияшко, сообщает «Телерадиокомпания Глухова».

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковске медперсонал скорой помощи вышел на предупредительную акцию протеста.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Зеленский

У Зеленского грандиозные проблемы, партии «Слуга народа» реально не существует, – Алексей Арестович

В Украине обнаружили территорию, свободную от коронавируса: медики изучают феномен

В Украине обнаружили территорию, свободную от коронавируса: медики изучают феномен

потоп

В Харькове после ливня затопило часть рынка "Барабашово" (фото)

Глеб Битюков

«Узнав, что врач в Украине получает 200–400 евро, итальянцы спрашивали: «За час?»

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер