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Украина

«Доплата к ставке — 86 копеек. Это как?»: В Виннице борющиеся с коронавирусом медики устроили протест (видео)

17:03 4 мая 2020 23
Акция
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

В понедельник, 4 мая, весь коллектив районной Винницкой больницы вышел на акцию протеста — это связано с отсутствием надбавок, обещанных за работу с пациентами, которые болеют коронавирусом.

Как сообщает «33 канал», медработники требовали от главного врача больницы и руководства Винницкой РГА выполнения обещаний руководства страны.

«Нам за апрель бросили на карточки по 86 копеек доплаты к обычной ставке. А врачам по 1,68 грн! Это как? Пообещали в Киеве и забыли?» — заявили медики больницы в Виннице, которая со всей области принимает пациентов с подозрением на коронавирус.

Районные чиновники и администрация больницы утверждают, что отсутствие надбавок — результат несогласованности между центральным и местными бюджетами. Они заверили медиков, что ситуацию урегулируют до конца этой недели. В ответ участники акции пообещали повторно вновь прибегнуть к протесту в случае невыполнения обещания.

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковске медики скорой помощи вышли на предупредительную акцию протеста.

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