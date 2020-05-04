- 17:03 «Доплата к ставке — 86 копеек. Это как?»: В Виннице борющиеся с коронавирусом медики устроили протест
- 17:00 В СМИ раскритиковали деятельность министерства под руководством Криклия
- 16:57 Парад Победы в Минске пройдет без ветеранов на трибунах: Лукашенко решил перестраховаться
- 16:42 В возрасте 30 лет умерла американская певица – вслед за двумя своими братьями
- 16:28 Улицы стали реками: Киев накрыл мощный ливень
- 16:17 48 нардепов пожаловались в КС на "земельный" закон: что не устраивает
- 16:14 На курорте под Одессой штормом выбросило на мель судно вместе с буровой платформой
- 16:12 Место сдачи ВНО можно изменить: в Минобразования сделали важное заявление
- 15:59 В Киеве умерших от коронавируса будут хоронить за счет города: что нужно знать
- 15:48 Google запустил игровой дудл-марафон для самоизолировавшихся
- 15:47 Пришедшего на допрос мэра Черкасс не пустили в здание полиции, он передал привет Зеленскому
- 15:38 Uber Eats с июня прекращает работу в Украине
«Доплата к ставке — 86 копеек. Это как?»: В Виннице борющиеся с коронавирусом медики устроили протест (видео)
В понедельник, 4 мая, весь коллектив районной Винницкой больницы вышел на акцию протеста — это связано с отсутствием надбавок, обещанных за работу с пациентами, которые болеют коронавирусом.
Как сообщает «33 канал», медработники требовали от главного врача больницы и руководства Винницкой РГА выполнения обещаний руководства страны.
«Нам за апрель бросили на карточки по 86 копеек доплаты к обычной ставке. А врачам по 1,68 грн! Это как? Пообещали в Киеве и забыли?» — заявили медики больницы в Виннице, которая со всей области принимает пациентов с подозрением на коронавирус.
Районные чиновники и администрация больницы утверждают, что отсутствие надбавок — результат несогласованности между центральным и местными бюджетами. Они заверили медиков, что ситуацию урегулируют до конца этой недели. В ответ участники акции пообещали повторно вновь прибегнуть к протесту в случае невыполнения обещания.
Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковске медики скорой помощи вышли на предупредительную акцию протеста.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Семейная пара собирается на отдых в Египет. Жена: — Вот думаю, что бы такое мне взять с собой на море, чтобы я вышла на пляж и все вокруг обалдели?! — Лыжи возьми!