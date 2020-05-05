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Под Киевом обезвредили банду, которая под видом полицейских похищала людей (видео)
Во вторник, 5 мая, в Киевской области в результате спецоперации задержали преступную группу, которая занималась похищением людей, вымогательством, разбойными нападениями и сбытом наркотиков.
Как сообщили в Нацполиции, группа мужчин спортивного телосложения, в которую входили жители столицы и Борисполя возрасте от 20 до 24 лет, представляясь полицейскими, совершала нападение на людей.
Известно, что задержанные занимались различными видами спортивных единоборств. Никакого отношения к службе в правоохранительных органах молодые люди не имели.
Оперативники установили обстоятельства одного из последних эпизодов — нападение на мужчину в селе Мартусовка Бориспольского района Киевской области. Дождавшись, когда 18-летний парень вечером возвращался домой, злоумышленники напали на него, избили и силой посадили в один из своих автомобилей.
Парня вывезли в поле, где снова избили, отобрали документы, банковские карточки (из которых сразу перевели наличные средства на свои карты), а затем, угрожая применением оружия, заставили на видео оговорить себя — признаться в распространении наркотиков. Пригрозив распространением видеозаписи, нападавшие потребовали «откупные» — 1,5 тысячи долларов США. Под давлением пострадавший согласился. Пленника похитители привезли к дому, где жила его бабушка. Чтобы внука отпустили, женщина отдала последние деньги — 1100 гривен.
Кроме нападений и вымогательства, правоохранители обоснованно подозревают группу в сбыте наркотических средств и совершении других преступлений.
Пяти участникам группировки следователи полиции объявили о подозрении.
Во время обысков у задержанных были изъяты орудия преступления: биты, дубинки, наручники, а также балаклавы, холодное оружие, наркотические средства, наличные, банковские карты, мобильные телефоны, черновые записи, два автомобиля, на которых передвигались злоумышленники.
Подозреваемых задержали и доставили в суд для избрания меры пресечения. За совершенные правонарушения участникам группы грозит лишение свободы на срок до 10 лет.
Полиция ищет других участников разоблаченной группировки.
Напомним, в конце апреля под Одессой задержали опасную банду, которая похищала и пытала людей. Ранее в Днепре задержали членов преступной группировки, причастных к 18 террористическим актам.
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