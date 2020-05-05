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Происшествия

Возле посольства Испании в центре Киева задержали иностранца с противотанковым гранатометом (фото)

19:37 5 мая 2020 78
нацгвардеец
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Во вторник, 5 мая, в центре Киева задержали иностранца с гранатометом. Во время патрулирования у посольства Королевства Испании в Украине, военнослужащий Нацгвардии сержант Станислав Волохович заметил, как из дома напротив дипломатического представительства вышел человек. Подозрение у военнослужащего вызвал предмет, внешне похожий на РПГ-22.

Проследив за мужчиной, гвардеец заметил, что тот положил подозрительный предмет на заднее сиденье автомобиля и вернулся обратно в здание.

Об этом факте сержант сообщил дежурному офицеру из руководства службой воинской части.

Были вызваны наряды полиции и взрывотехнической службы. В процессе обыска автомобиля полицией был изъят тубус РПГ-22 с противотанковой гранатой.

Сотрудники взрывотехнической службы проверили автомобиль на возможное минирование.

Мужчина, который выносил тубус, оказался гражданином другого государства.

Иностранца задержали до выяснения обстоятельств и заключения экспертизы по содержимому тубуса.

Напомним, в конце апреля на территории Донецкой и Днепропетровской областей полицейские обнаружили масштабный арсенал военной техники и боеприпасов. Позже оказалось, что это база, принадлежащая полку спецназа.

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