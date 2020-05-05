26.86 / 27.15 28.95 / 29.49
Киев: +14
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Сюрприз для школьников: в Раде рассказали, чем ученики займутся в сентябре

19:52 5 мая 2020 60
Карантин
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

В сентябре 2020 года школьники будут догонять программу, пропущенную за время карантина. Ранее Минобразования объявило, когда студенты смогут вернуться в аудитории вузов.

«Ежедневно миллионы детей смотрят видеоуроки по телевизору. Впоследствии такие же проекты начали делать некоторые другие страны. Эта идея — своевременная и необходимая, а потому успешная. Однако мы не можем быть уверенными, что все дети на 100% воспользуются нашей помощью. Поэтому первый месяц обучения будет для всех корректирующим. То есть мы будем повторять все, чему должны были научиться за время карантина», — об этом в блоге на официальном сайте партии «Слуга народа» сообщает председатель комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак.

Ранее сообщалось, что занятия в школах будут продолжаться до 31 мая.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

В Украине обнаружили территорию, свободную от коронавируса: медики изучают феномен

В Украине обнаружили территорию, свободную от коронавируса: медики изучают феномен

Глеб Битюков

«Узнав, что врач в Украине получает 200–400 евро, итальянцы спрашивали: «За час?»

Зеленский

У Зеленского грандиозные проблемы, партии «Слуга народа» реально не существует, – Алексей Арестович

Карантин

Сюрприз для школьников: в Раде рассказали, чем ученики займутся в сентябре

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер