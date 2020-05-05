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Сюрприз для школьников: в Раде рассказали, чем ученики займутся в сентябре
В сентябре 2020 года школьники будут догонять программу, пропущенную за время карантина. Ранее Минобразования объявило, когда студенты смогут вернуться в аудитории вузов.
«Ежедневно миллионы детей смотрят видеоуроки по телевизору. Впоследствии такие же проекты начали делать некоторые другие страны. Эта идея — своевременная и необходимая, а потому успешная. Однако мы не можем быть уверенными, что все дети на 100% воспользуются нашей помощью. Поэтому первый месяц обучения будет для всех корректирующим. То есть мы будем повторять все, чему должны были научиться за время карантина», — об этом в блоге на официальном сайте партии «Слуга народа» сообщает председатель комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак.
Ранее сообщалось, что занятия в школах будут продолжаться до 31 мая.
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