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Происшествия

В Киеве во время движения загорелся автомобиль: в сеть попало видео

12:38 27 апреля 2020 161
машина загорелась
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В понедельник, 27 апреля, в Киеве прямо во время движения загорелся автомобиль «Славута». Машина ехала по дороге на улице Борщаговской. Ранее на Житомирской трассе загорелась фура, которая направлялась в столицу из Львова.

Некоторые водители бросились помогать тушить легковушку, часть авто проехала мимо.

Видео опубликовал «Киев Оперативный».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о ЧП в Херсонской области, где на ходу загорелся военный автомобиль «КрАЗ». В кузове грузовика находились боеприпасы, которые сдетонировали и спровоцировали взрыв.

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