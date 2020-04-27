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В Киеве во время движения загорелся автомобиль: в сеть попало видео
В понедельник, 27 апреля, в Киеве прямо во время движения загорелся автомобиль «Славута». Машина ехала по дороге на улице Борщаговской. Ранее на Житомирской трассе загорелась фура, которая направлялась в столицу из Львова.
Некоторые водители бросились помогать тушить легковушку, часть авто проехала мимо.
Видео опубликовал «Киев Оперативный».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о ЧП в Херсонской области, где на ходу загорелся военный автомобиль «КрАЗ». В кузове грузовика находились боеприпасы, которые сдетонировали и спровоцировали взрыв.
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"Ты тут не быкуй": в сети появилось новое видео инцидента с участием заместителя Кличко и патрульных (видео 18+)
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