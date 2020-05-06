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Происшествия

Зверское убийство подростков на Львовщине: появились данные о новом подозреваемом

9:01 6 мая 2020 455
мужчина
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Во Львове задержали еще одного соучастника убийства парня и девушки, которое произошло в марте этого года.

Им оказался 17-летний львовянин, сообщили в областном главке полиции.

Напомним, информация об исчезновении двух жителей города Золочев — шестнадцатилетней девушки и семнадцатилетнего юноши — поступила в полицию 17 марта.

Полицейские установили, что они были убиты в лесу близ села Подборцы Золочевского района. 15 марта убийцы заманили юношу и девушку в лес, забили их битой до смерти, тела сбросили в яму, подожгли и закопали.

Двух причастных к совершению убийства жителей Золочева, полицейские задержали 31 марта. Им грозит пожизненное заключение. Задержанного львовянина также может ожидать пожизненное лишение свободы.

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