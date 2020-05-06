- 09:42 Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)
- 09:29 Похудевшая на 45 килограммов Адель в честь своего 32-летия порадовала фанатов фото в мини-платье
- 09:26 Возобновление авиасообщения: Кулеба озвучил прогноз
- 09:24 Возле стадиона «Динамо» протестующие перекрыли дорогу: что об этом известно
- 09:12 Актуальные данные о ситуации с коронавирусом: онлайн-трансляция брифинга Минздрава
- 09:02 Ливни в Киеве: на Печерске "ушел под землю" асфальт
- 09:02 Быстро остановить войну не удалось. Куда идем, господин Зеленский?
- 09:01 Зверское убийство подростков на Львовщине: появились данные о новом подозреваемом
- 09:01 Меган Маркл и принц Гарри празднуют первый день рождения своего сына Арчи
- 08:42 Зеленский определился с должностью для Саакашвили: журналист раскрыл детали
- 08:17 «Не укладывается в голове»: Ломаченко откровенно рассказал, как относится к россиянам
- 08:04 «Процент смертности должен быть ниже»: инфекционист указал на проблему с тестированием на коронавирус
Зверское убийство подростков на Львовщине: появились данные о новом подозреваемом
Во Львове задержали еще одного соучастника убийства парня и девушки, которое произошло в марте этого года.
Им оказался 17-летний львовянин, сообщили в областном главке полиции.
Напомним, информация об исчезновении двух жителей города Золочев — шестнадцатилетней девушки и семнадцатилетнего юноши — поступила в полицию 17 марта.
Полицейские установили, что они были убиты в лесу близ села Подборцы Золочевского района. 15 марта убийцы заманили юношу и девушку в лес, забили их битой до смерти, тела сбросили в яму, подожгли и закопали.
Двух причастных к совершению убийства жителей Золочева, полицейские задержали 31 марта. Им грозит пожизненное заключение. Задержанного львовянина также может ожидать пожизненное лишение свободы.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Лекарства так подорожали, что скоро их впору будет дарить друг другу на Новый год.