Украина

Возле стадиона «Динамо» протестующие перекрыли дорогу: что об этом известно (видео)

После недавних протестов предпринимателей под Кабмином, утром в среду, 6 мая, протестующие перекрыли улицу Грушевского в районе стадиона «Динамо».

Видео с акции протеста в сеть выложил фотограф Ян Доброносов, ведущий прямую трансляцию. По его словам, предприниматели собрались на акцию под Кабинетом министров, однако правоохранители их не пропустили. Один из митингующих возмущался, что их не пропускают несмотря на то, что заявку властям они подали.

Люди постоянно ходят по пешеходному переходу и блокируют движение. Один из водителей попытался объехать пикет по тротуару, но его не пустили. «Мы тоже хотим кушать», — кричала одна из пикетчиц. «Зовите власть, пусть выходят к людям наши избранные. Устроили геноцид», — добавляла вторая.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», во время протестов под Кабмином правоохранители поломали технику журналисту Богдану Кутепову.

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