- 11:28 В США нашелся пес-двойник Юргена Клоппа
- 11:15 Диверсанты ни при чем: в сети объяснили, что привело к масштабным пожарам на Житомирщине
- 11:03 Давайте найдем позитив: Зеленский поздравил украинцев с наступающей Пасхой
- 11:00 Пасха-2020: онлайн-трансляция праздничного богослужения УПЦ МП
- 10:59 Пожар в Чернобыле мог закончиться ядерным взрывом: громкое заявление украинского ученого
- 10:58 Китай скрывает данные о возможной утечке коронавируса из лаборатории в Ухане: о чем пишет Washington Post
- 10:33 Двухлетний мальчик перенес клиническую смерть из-за коронавируса
- 10:13 Миколенко рассказал, кто из футболистов «Динамо» и сборной дольше всех делает прическу перед выходом на поле
- 10:08 Обмен пленными: названа причина отказа экс-боевиков возвращаться в ОРДЛО
- 10:04 В Чернобыльской зоне продолжает тлеть трава: что известно об уровне радиации
- 10:00 Пасха-2020: онлайн-трансляция праздничного богослужения ПЦУ
- 09:58 «Бабушка, и тебе не стыдно?»: благодаря внуку пенсионерка стала успешным видеоблогером
Диверсанты ни при чем: в сети объяснили, что привело к масштабным пожарам на Житомирщине
Масштабные пожары в Житомирской области могут быть результатом деятельности по незаконной добыче янтаря в регионе. Такую версию предположил эксперт Украинского института будущего Игар Тышкевич.
«Есть в Житомирской области деревня Лычманы. Когда-то она была в лесу. Но снимки гугл мапс 2019 года показывают интересную картину. На север и северо-восток от деревеньки простирается лунный пейзаж бурштынового промысла. В лесах вокруг куча проплешин — никак санитарные вырубки были», — пишет он в Facebook.
Эксперт поясняет, что добыча янтаря — это вода, это обезвоживание земли, так как грунтовые воды опускаются после массовой выкачки мотопомпами воды из ближайших болот и родников.
«То есть сухо. И куча ломанных веток (или думаете копатели бурштына расчистив лес под промыслел убрали ветки). Вырубки — зайдите на любую (даже легальную) украинскую вырубку и оцените количество веток, хвороста, который остаётся после. Ну и санитарная чистка леса проводилась, видимо, во времена давние и покрытые мраком легенд. Дальше имеем. Низкие грунтовые воды, засуха, отсутствие реальных штрафов за посещение лесов в пожароопасный период (в бурштыновые районы полиция вообще реддко доезжает). И, естественно, отсутствие свежих противопожарных просек», — поясняет Тышкевич.
Как писали «ФАКТЫ», ранее известный волонтер Мирослав Гай всказал мнение, что поджоги полей и лесов в Украине могут быть актами диверсии.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
С нашей медициной любая мать, вырастившая двоих, а то и троих детей, может автоматически получить диплом педиатра.