Украина

Диверсанты ни при чем: в сети объяснили, что привело к масштабным пожарам на Житомирщине

Масштабные пожары в Житомирской области могут быть результатом деятельности по незаконной добыче янтаря в регионе. Такую версию предположил эксперт Украинского института будущего Игар Тышкевич.

«Есть в Житомирской области деревня Лычманы. Когда-то она была в лесу. Но снимки гугл мапс 2019 года показывают интересную картину. На север и северо-восток от деревеньки простирается лунный пейзаж бурштынового промысла. В лесах вокруг куча проплешин — никак санитарные вырубки были», — пишет он в Facebook.

Эксперт поясняет, что добыча янтаря — это вода, это обезвоживание земли, так как грунтовые воды опускаются после массовой выкачки мотопомпами воды из ближайших болот и родников.

«То есть сухо. И куча ломанных веток (или думаете копатели бурштына расчистив лес под промыслел убрали ветки). Вырубки — зайдите на любую (даже легальную) украинскую вырубку и оцените количество веток, хвороста, который остаётся после. Ну и санитарная чистка леса проводилась, видимо, во времена давние и покрытые мраком легенд. Дальше имеем. Низкие грунтовые воды, засуха, отсутствие реальных штрафов за посещение лесов в пожароопасный период (в бурштыновые районы полиция вообще реддко доезжает). И, естественно, отсутствие свежих противопожарных просек», — поясняет Тышкевич.

Как писали «ФАКТЫ», ранее известный волонтер Мирослав Гай всказал мнение, что поджоги полей и лесов в Украине могут быть актами диверсии.

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