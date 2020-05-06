Здоровье и медицина

Тестирование на коронавирус и самоизоляция пациентов: как будут проводить плановые операции во время карантина

Плановые операции, возобновление которых после приостановки в марте этого года из-за карантина разрешил Кабмин, в первую очередь касаются людей с онкологией и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, добавив, что их проведение возможно лишь с четким соблюдением карантинных мер, чтобы инфекция не распространялась внутри больницы.

«Все без исключения пациенты, которым будет необходима госпитализация в связи с проведением плановых операций, будут проходить ПЦР-тестирование. Они в течение двух-трех дней будут находиться на самоизоляции и лишь после этого смогут лечь в больницу», — отметил министр и добавил, что этот алгоритм очень четкий.

«Все это будет проводиться бесплатно. Хочу подчеркнуть, что у государства есть такие возможности», — отметил Степанов.

На видео с 17:36

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», постановление о возобновлении проведения плановых операций в условиях карантина Кабмин принял 4 мая.

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