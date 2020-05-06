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Происшествия

В Донецке переполох: возле здания «полиции» прогремел мощный взрыв (фото, видео)

11:16 6 мая 2020 193
горит машина
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В среду, 6 мая, в центре оккупированного Донецка, который три дня в году разрешено именовать Сталино, произошел взрыв.

Взорвался и сгорел автомобиль у здания так называемого «Ворошиловского РОВД».

Фото и видео появилось в соцсетях. Подробности происшествия на данный момент неизвестны.

Ранее «ФАКТЫ» писали, как оккупанты в этом году собираются провести в так называемой «ДНР» акцию «Бессмертный полк». По максимуму намерены задействовать школьников, которые на каждом этапе акции должны делать селфи.

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