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Отставки не помогут: Зеленскому предрекли серьезный провал в Украине
Карантин, введенный в Украине из-за пандемии коронавируса, серьезно ударит по экономике страны, что приведет к дальнейшему падению рейтинга президента Владимира Зеленского.
Такое мнение в своей колонке высказал главный редактор сайта «ФАКТЫ» Ярослав Жаренов, отметивший, что власти вряд ли удастся перебить уход экономики «в пике» какими-то громкими отставками.
«Потихоньку президент будет терять поддержку и разочаровывать все большее количество своих сторонников. Подобное было неизбежно. Год назад многие это понимали, знал это и сам Зеленский», — пишет журналист и отмечает, что в свое время нынешний президент сделал ставку на быстрое окончание войны с Россией, за что ему многое бы могли простить.
«Но, увы, война идет, люди гибнут, территории остаются под контролем России, хотя саму РФ президент крайне редко называет агрессором. Кремль всеми силами пытается снять санкции, а Украина не очень-то и настаивает на их продлении», — резюмировал он.
Полный текст статьи «Быстро остановить войну не удалось. Куда идем, господин Зеленский?» с анализом произошедшего за минувший год читайте на сайте «ФАКТОВ».
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!