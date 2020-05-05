Быстро остановить войну не удалось. Куда идем, господин Зеленский?

Политика

Весь рейтинг власти держится на личной симпатии большинства украинцев к Владимиру Зеленскому. Последние соцопросы продемонстрировали постепенное снижение поддержки президента, однако цифры остаются достаточно высокими. На своем горбу Зеленский тянет и правительство, и партию «Слуга народа». Ситуация для украинской политики фактически новая: год назад вместе с булавой глава государства получил огромный кредит доверия и сумел сконцентрировать власть практически в одних руках. Однако где же результат? — спросят критики шестого президента. Рассмотрим все по порядку.

Выборы-2019

Избирательные кампании с точки зрения эффективности команда Зеленского провела идеально. Перед президентскими выборами самого кандидата не показывали, наделив несколько человек полномочиями «говорящих голов». Причем эти головы можно было менять, и сами они могли говорить прямо противоположные вещи. Удобненько.

После победы никто не удивился приходу во власть старых «кварталовских» друзей президента. Ведь кому доверять, если не проверенным дружбой и бизнесом ребятам? Выборы в Верховную Раду — и под знаменем «Слуги народа» под купол высшего законодательного органа страны залетают даже те, кто еще вчера публично критиковал Зеленского за роспуск парламента. И абсолютно не важно (казалось большинству), что новые депутаты никогда не занимались написанием законов, а еще вчера выступали на сцене, руководили сельскими клубами или вовсе нигде не работали… Важным было мнимое доверие к Зе-депутатам главы государства.

Реформаторы

Вслед за Верховной Радой Зеленский получил контроль над Кабинетом министров. В правительство пришли молодые и успешные бизнесмены, которые уже переворачивают привычный мир в сферах своей деятельности — Дмитрий Дубилет, Михаил Федоров и другие. Вот он, шанс изменить все и сразу! Увы, не все у Зеленского получается так легко, как это делал в сериале его герой Голобородько. Вместо борьбы с олигархами — взаимовыгодное сотрудничество, вместо 4 тысяч евро зарплаты — учителя получают прежние выплаты. Контрабанда осталась, коррупция никуда не делась. Хотя нельзя сказать, что год для новой власти прошел безуспешно — под давлением МВФ был открыт рынок земли. Да, с рядом оговорок, но закон был принят. Началась борьба с коррупцией в монопольном «Укрспирте». Снята депутатская неприкосновенность (опять-таки с оговорками).

Коломойский

За этот год мутировали и отношения Зеленского с Коломойским. Олигарх хотел видеть в президенте «на 100% своего человека» и рассчитывал на возврат собственных активов. Вероятно, Коломойский планировал расширить свое бизнес-влияние, в то время как Зеленскому критически важно было показать независимость от бизнесмена. «Черный лебедь» под названием коронавирус спутал все карты — президенту пришлось выбирать между помощью МВФ и дефолтом. Первый вариант предусматривает принятие закона, который сделает невозможным возврат «ПриватБанка» предыдущим собственникам. Потерю самого банка Коломойский пережил бы, однако признание национализации незаконной позволило бы ему прекратить тяжбы в европейских судах и даже потребовать компенсацию.

Уйдя от дефолта и выбрав МВФ, Зеленский фактически объявил войну Коломойскому. Победителей в ней не будет. Главный медиаактив олигарха — телеканал «1+1» — пока лоялен к президенту, но это только пока.

Ермак, Аваков и мэры

Эпопея с введением карантина фактически заставила президента переложить часть властных полномочий и ответственности с центра на регионы. Децентрализация в действии. В то же время произошли некоторые сдвиги внутри центральной власти. Пока Зеленский думал о том, как записать новое видеообращение, Ермак и Аваков усиливали свое влияние. Поразительно, но даже серьезная медиаволна не смогла смыть главу ОП с Банковой, скандал с переговорами якобы Дениса Ермака по поводу назначений на «жирные» должности не повлиял на отношение главы государства к руководителю его Офиса. По словам источника на Банковой, между Зеленским и Ермаком есть полное доверие. Главе ОП удалось убедить президента в своей непричастности ко всей этой истории и выдать скандал как некую выдумку журналистов и противников. Президент поверил.

Скандал с мэром Черкасс Анатолием Бондаренко показал, что в лице президента некоторые силы и даже отдельные личности УЖЕ видят слабого. Зеленского бьют его же оружием — популизмом. Бондаренко использовал ряд важных клише, что не могли оставить без внимания СМИ. Вместе с тем стоит взглянуть на любопытный фрагмент интервью черкасского городского головы изданию «Левый берег»: «Я с уважением отношусь к министру внутренних дел, потому что это фактически единственный системный человек, который сейчас работает». Показательно, правда?

Выборы-2020

Уже осенью в Украине должны состояться местные выборы. Основная битва, безусловно, пройдет в Киеве. Виталий Кличко сумел отстоять свое кресло осенью прошлого года, он нашел общий язык с Ермаком и нацелен остаться у руля столицы еще на один срок. Кличко не входит в Зе-команду — это очевидно, сейчас они вынужденно сотрудничают. Главным вопросом остается кандидатура, которую выдвинет на выборах партия власти и которую публично поддержит Зеленский. Президенту нужен кристально чистый человек, но, учитывая короткую скамью запасных, таких людей в окружении первого лица не так много.

Харьков, Львов, Днепр — маловероятно, что нынешние мэры этих городов пойдут на выборы под зеленым знаменем. Вариантов два — договариваться или побеждать своими силами. В Харькове Кернес помирился с Ярославским и пока вполне успешно держит позиции. Филатов в Днепре не утратил своей харизмы, и его резкие, иногда популистские заявления и решения добавляют ему рейтинга на местном уровне.

Львовский городской голова Андрей Садовый не идет на масштабный конфликт с властью, но и поддерживает контакт с мэрами других крупных городов. Официально «Слуга народа» не объявляет имена своих кандидатов, но еще в начале апреля замглавы фракции СН Александр Качура заявил о готовности правящей партии взять мэров-победителей под свое крыло. Безусловно, без депутатского корпуса мэры будут слабым звеном, но стоит признать, что «Слуга народа» не очень-то занималась партийным строительством и позиции партии на местах, мягко говоря, не сильны.

Будет ли создана так называемая Партия мэров — вопрос. Без медийного ресурса этот проект, с большой вероятностью, ожидает провал.

До местных выборов еще далеко. За полгода ситуация может измениться кардинально — монобольшинство в Раде понемногу распадается, как бы ни хотели уверить в обратном сами «слуги». Демонстративно отдалился от президента и спикер парламента Дмитрий Разумков. Все чаще ходят слухи вокруг возможной отставки Ермака.

Что дальше?

Уже скоро нас всех ждет мощнейшая встряска — двухмесячный карантин больно ударит по и без того слабой украинской экономике. Уход в экономическое пике вряд ли можно будет перебить какими-то отставками. Потихоньку президент будет терять поддержку и разочаровывать все большее количество своих сторонников. Подобное было неизбежно. Год назад многие это понимали, знал это и сам Зеленский. Вероятно, была сделана ставка на быстрое окончание войны. Действительно, сумей новая власть закончить войну, и ей бы многое простили. Но, увы, война идет, люди гибнут, территории остаются под контролем России, хотя саму РФ президент крайне редко называет агрессором. Кремль всеми силами пытается снять санкции, а Украина не очень-то и настаивает на их продлении.

Короля делает свита. Зеленский повторяет ошибки своих предшественников, делая ставку на друзей и друзей друзей, вместо подбора профессиональных менеджеров. Сам факт того, что, пожалуй, впервые в истории независимой Украины люди отказываются от министерских портфелей, должен насторожить президента. Умная, чудесная страна с богатыми недрами и прекрасными природными условиями УЖЕ отстает от ряда африканских стран, и продолжение такой политики не сулит нам ничего хорошего.

Господин президент, выгляньте из своего мыльного пузыря и оглянитесь вокруг. Вылезайте уже из теплой медиаванны и расскажите, куда и как вы собираетесь вести страну. Уверен, вас готовы поддержать даже ваши противники, но для этого все мы должны увидеть конкретный план построения сильного государства Украина. Давайте вместе строить страну с одними правилами для всех. Без «велюров», «эпицентров» и кортежей.

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Ранее известный эксперт и блогер Алексей Арестович в интервью «ФАКТАМ» заявил о том, что у Зеленского будут серьезные проблемы с местными выборами, ведь партии «Слуга народа» реально не существует.

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