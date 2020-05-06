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У звезды сериала «Бедная Настя» обнаружили коронавирус
У российского актера Петра Красилова, который снимался в сериалах «Не родись красивой» и «Бедная Настя», обнаружен коронавирус. Актер, как и ранее Надежда Бабкина, сам заподозрил неладное и обратился к врачам.
Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации канала, во вторник, 5 мая, актер вызвал «скорую», а медики, осмотрев его, настояли на дополнительном обследовании.
«Актера доставили в КТ-центр, провели ему компьютерную томографию легких и другие исследования. И обнаружили COVID-19», — отмечается в сообщении.
Состояние у Красилова не очень тяжелое, поэтому он находится на домашнем лечении.
Отметим, позже Карсилов заявил, что сам не знает о коронавирусе. По его словам, результат теста ему еще не сообщили, а лечит он пневмонию. Актер говорит, что «СМИ поторопились с диагнозом».
Напомним, что ранее коронавирусом заразился певец Лев Лещенко. Его госпитализировали вместе с супругой. Врачам удалось поставить на ноги и артиста, и его жену.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!