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Шоу-бизнес

У звезды сериала «Бедная Настя» обнаружили коронавирус

13:36 6 мая 2020 393
Петр Красилов
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

У российского актера Петра Красилова, который снимался в сериалах «Не родись красивой» и «Бедная Настя», обнаружен коронавирус. Актер, как и ранее Надежда Бабкина, сам заподозрил неладное и обратился к врачам.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации канала, во вторник, 5 мая, актер вызвал «скорую», а медики, осмотрев его, настояли на дополнительном обследовании.

«Актера доставили в КТ-центр, провели ему компьютерную томографию легких и другие исследования. И обнаружили COVID-19», — отмечается в сообщении.

Состояние у Красилова не очень тяжелое, поэтому он находится на домашнем лечении.

Отметим, позже Карсилов заявил, что сам не знает о коронавирусе. По его словам, результат теста ему еще не сообщили, а лечит он пневмонию. Актер говорит, что «СМИ поторопились с диагнозом».

Напомним, что ранее коронавирусом заразился певец Лев Лещенко. Его госпитализировали вместе с супругой. Врачам удалось поставить на ноги и артиста, и его жену.

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