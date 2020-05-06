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Украина

Массовых мероприятий 8 и 9 мая не будет: Шмыгаль сделал важное заявление

14:39 6 мая 2020 152
Шмыгаль
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Из-за пандемии коронавируса и введенного в связи с этим карантина, в Украине в этом году не будет массовых мероприятий ко Дню памяти и примирения (8 мая) и Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне (9 мая). Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По словам премьера, несмотря на большие праздники, карантин отменяться не будет, чтобы не подвергать риску людей, но о ветеранах обещают не забыть.

Шмыгаль обратился к главам облгосадминистраций с просьбой лично или на уровне заместителей отметить ветеранов Второй мировой войны, которые есть в областях.

Напомним, ранее об отмене массовых мероприятий в столице на 8 и 9 мая заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Между тем, президент Беларуси Александр Лукашенко, несмотря на пандемию коронавируса, планирует провести парад в честь 9 мая в Минске. И уже пригласил на это мероприятие глав других государств.

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