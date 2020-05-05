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Поздравьте ветеранов по телефону: Кличко заявил, что празднования Дня победы в Киеве не будет
В связи с карантином, в Киеве не будет организовано празднование Дня памяти и примирения (8 мая) и Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне (9 мая). Об этом на брифинге заявил мэр столицы Виталий Кличко.
«В связи с ограничениями, массовых мероприятий во время праздников в столице не будут проводить. Я понимаю, что многие люди в этот день поздравляли ветеранов, несли цветы к памятникам, ходили на кладбища к могилам родных, посещали музеи. Но в этом году формат, к сожалению, будет другим», — отметил мэр.
Киевский градоначальник призвал жителей столицы, в семьях которых есть ветераны или просто пожилые люди, сделать все возможное, чтобы уберечь их от риска инфицирования коронавирусом.
Он посоветовал поздравить ветеранов, позвонив им. А историями своих близких можно поделиться в социальных сетях.
Кличко также призвал различные политические силы и отдельные группы людей не использовать эти дни для дестабилизации ситуации и собственного пиара.
Мэр также напомнил, что по случаю Дня памяти и примирения и Дня Победы более 78 тысяч ветеранов Второй мировой, участники АТО, воины-интернационалисты, участники Революции Достоинства получат материальную помощь от мэрии.
Напомним, по состоянию на утро 5 мая, в Киеве подтвердили заболевание коронавирусом у 1583 человек, 28 из которых умерли.
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