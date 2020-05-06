- 17:17 Звездный футболист «Баварии» второй раз стал отцом
- 17:09 Странное публичное самоубийство полицейского расследуют в Киевской области
- 17:06 На Луганщине поймали агента ФСБ, пытавшегося получить данные об украинских военных разработках
- 16:53 Кернес снова "нарывается": метро в Харькове хотят запустить уже 12 мая
- 16:51 На Южноукраинской АЭС массовое заражение коронавирусом
- 16:50 Аномальное тепло, пылевая буря и невиданный ливень: апрель в Киеве установил три исторических рекорда
- 16:50 Диагноз подтвердили за день до смерти: в Одессе от COVID-19 умер мужчина, которого лечили от пневмонии
- 16:24 Украина открывает важный пункт пропуска на границе с Польшей
- 16:05 Месячная норма осадков — за три дня: Кличко объяснил, почему Киев «утонул» после ливня
- 15:46 Шевченко и Ребров попали в топ-25 рейтинга худших трансферов в истории АПЛ
- 15:41 В Минэнерго признались, что хотят майнить криптовалюту на украинских АЭС, и объяснили зачем
- 15:39 Платили "налоги" боевикам "ДНР": в Северодонецке разоблачили подпольных автоперевозчиков
Месячная норма осадков — за три дня: Кличко объяснил, почему Киев «утонул» после ливня
В Киеве значительная часть коммуникаций ливневой канализации не обновлялась — это привело к подтоплениям. Об этом городской голова столицы Виталий Кличко заявил во время пресс-конференции, сообщает официальный портал Киева.
«После очень засушливых двух месяцев весны начало мая выдалось богатым на ливни. По данным метеоцентров, в столице за три дня выпала месячная норма осадков», — отметил Виталий Кличко.
По его словам, шквальный ветер срывает листья и мусор, в результате забиваются решетки водостоков. Городские службы собираются установить более мощные насосы в местах подтопления. Также реконструирована система стоковой канализации на наиболее проблемных улицах. Там, где делают капремонты дорог, везде ставят новую систему ливневой канализации.
«Но не будем забывать, что в Киеве 800 километров коммуникаций ливневой канализации. Большую ее часть не обновляли десятилетиями. И она очень устарела», — отметил Виталий Кличко.
Ранее сообщалось, что в Киеве затопило известный ТРЦ.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Диагноз подтвердили за день до смерти: в Одессе от COVID-19 умер мужчина, которого лечили от пневмонии
— Девушка, а можно с вами познакомиться? — У вас что, мало разочарований в жизни было?