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Украина

На Киев надвигается сильный ливень, на улицы вывели мотопомпы и насосные станции (фото)

17:56 6 мая 2020 441
Подготовка к ливню
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

В Киеве объявили штормовое предупреждение — 6 и 7 мая прогнозируются сильные дожди. Ранее после мощного ливня улицы столицы превратились в реки.

Коммунальная корпорация «Киевавтодор» информирует, что сильный дождь может начаться вечером в среду, 6 мая. Менее чем за 12 часов возможно выпадение от 15 до 49 мм осадков — это практически месячная норма для Киева.

Коммунальщики готовятся к разгулу стихии — на улицу вывели спецсредства: гидроэлеваторы, мотопомпы, гидромониторы, насосные станции. Стоки прочищают от мусора, контролируются места, которые могут подтапливаться.

Ранее сообщалось, что городской голова Киева Виталий Кличко назвал причину, которая привела к многочисленным подтоплениям в столице и сообщил о мерах по дальнейшему предотвращению негативных последствий.

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Подготовка к ливню

На Киев надвигается сильный ливень, на улицы вывели мотопомпы и насосные станции (фото)

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