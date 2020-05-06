- 18:45 В России покончил с собой известный миллиардер
- 18:36 Молодой футболист «Шахтера» покорил сеть невероятной техникой
- 18:35 В банде — сотрудники полиции и СБУ: стали известны подробности громкой спецоперации под Киевом
- 18:35 Дожди и жара: синоптики дали прогноз погоды в Украине на ближайшее время
- 18:12 Бил ножом в лицо: в Харькове спустя два дня поймали грабителя, тяжело ранившего продавщицу магазина
- 17:56 На Киев надвигается сильный ливень, на улицы вывели мотопомпы и насосные станции
- 17:38 "Дело Шеремета": полиция неожиданно нагрянула в центр реабилитации наркоманов под Киевом
- 17:36 В Одессе похитили бронзовый горельеф с дома, где жил писатель Владимир Жаботинский
- 17:34 В Москве умерла известная актриса: биография и фото
- 17:17 Звездный футболист «Баварии» второй раз стал отцом
- 17:09 Странное публичное самоубийство полицейского расследуют в Киевской области
- 17:06 На Луганщине поймали агента ФСБ, пытавшегося получить данные об украинских военных разработках
На Киев надвигается сильный ливень, на улицы вывели мотопомпы и насосные станции (фото)
В Киеве объявили штормовое предупреждение — 6 и 7 мая прогнозируются сильные дожди. Ранее после мощного ливня улицы столицы превратились в реки.
Коммунальная корпорация «Киевавтодор» информирует, что сильный дождь может начаться вечером в среду, 6 мая. Менее чем за 12 часов возможно выпадение от 15 до 49 мм осадков — это практически месячная норма для Киева.
Коммунальщики готовятся к разгулу стихии — на улицу вывели спецсредства: гидроэлеваторы, мотопомпы, гидромониторы, насосные станции. Стоки прочищают от мусора, контролируются места, которые могут подтапливаться.
Ранее сообщалось, что городской голова Киева Виталий Кличко назвал причину, которая привела к многочисленным подтоплениям в столице и сообщил о мерах по дальнейшему предотвращению негативных последствий.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
В банде — сотрудники полиции и СБУ: стали известны подробности громкой спецоперации под Киевом (фото)
— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..