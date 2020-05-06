Украина

В банде — сотрудники полиции и СБУ: стали известны подробности громкой спецоперации под Киевом (фото)

В среду, 6 мая, правоохранители провели масштабную спецоперацию по задержанию участников организованной банды, занимавшейся вымогательством денежных средств.

Пресс-служба прокуратуры Киевской области сообщает, что в составе банды были двое полицейских, сотрудник СБУ и еще два сообщника.

Двое участников банды искали потенциальных жертв. Затем сообщники похищали их, представлялись сотрудниками правоохранительных органов и требовали деньги. Известно о завладении средствами на общую сумму 175 тысяч долларов США.

При обысках у злоумышленников изъяты деньги, мобильные телефоны, номерные знаки боеприпасы, наркотические вещества, средства обездвиживания, а также номерные знаки «прикрытия» — для выслеживания жертв.

Участникам банды грозит лишение свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что в Днепре задержали преступную группировку, которая причастна к 18 террористическим актам.

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