Мир

В России покончил с собой известный миллиардер

В России обнаружен мертвым бизнесмен Дмитрий Босов — официальный долларовый миллиардер, входивший в рейтинг богатейших бизнесменов России по версии Forbes.

Как сообщает РБК, смерть Босова квалифицировали как самоубийство. Тело 52-летнего бизнесмена нашли в его особняке в Подмосковье, в поселке Усово. Считается, что трагедия случилась в ночь на 6 мая.

Forbes оценивал состояние Босова в 1,1 млрд долларов. Бизнесмен был основателем группы «Аллтек», Босову принадлежали «ВостокУголь» и «Сибантрацит».

Миллиардер увлекался сноубордом и хоккеем. Возглавляемая Босовым компания спонсировала инициированную Путиным любительскую «Ночную хоккейную лигу». Также Босов в своем время был председателем попечительского совета хоккейного клуба «Сибирь».

В 2019 году Босова активно критиковали лица, стоящие за прокремлевскими Telegram-каналами. Бизнесмену приписывали тесное сотрудничество с Борисом Березовским в 2004 году, визиты в Украину во время Майдана-2004, знакомство с украинскими на то время депутатами Виктором Ющенко и Юлией Тимошенко, поддержку вместе с Березовским лидеров «оранжевой революции». Сам Босов знакомство с Березовским не отрицал, но уточнял, что из совместного бизнеса с ним вышел еще в 2001 году.

Фото moscow-post.su

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