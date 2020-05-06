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В России покончил с собой известный миллиардер
В России обнаружен мертвым бизнесмен Дмитрий Босов — официальный долларовый миллиардер, входивший в рейтинг богатейших бизнесменов России по версии Forbes.
Как сообщает РБК, смерть Босова квалифицировали как самоубийство. Тело 52-летнего бизнесмена нашли в его особняке в Подмосковье, в поселке Усово. Считается, что трагедия случилась в ночь на 6 мая.
Forbes оценивал состояние Босова в 1,1 млрд долларов. Бизнесмен был основателем группы «Аллтек», Босову принадлежали «ВостокУголь» и «Сибантрацит».
Миллиардер увлекался сноубордом и хоккеем. Возглавляемая Босовым компания спонсировала инициированную Путиным любительскую «Ночную хоккейную лигу». Также Босов в своем время был председателем попечительского совета хоккейного клуба «Сибирь».
В 2019 году Босова активно критиковали лица, стоящие за прокремлевскими Telegram-каналами. Бизнесмену приписывали тесное сотрудничество с Борисом Березовским в 2004 году, визиты в Украину во время Майдана-2004, знакомство с украинскими на то время депутатами Виктором Ющенко и Юлией Тимошенко, поддержку вместе с Березовским лидеров «оранжевой революции». Сам Босов знакомство с Березовским не отрицал, но уточнял, что из совместного бизнеса с ним вышел еще в 2001 году.
Фото moscow-post.su
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?