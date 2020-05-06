Украина

ОРДЛО оказалось на грани экокатастрофы из-за загрязнения водохранилищ: в опасности сотни тысяч людей

В оккупированной части Донбасса загрязнены два крупных водохранилища — это создает угрозу для здоровья сотен тысяч людей и для местной экосистемы. Ранее стало известно о переполненных больницах в ОРДЛО.

Как сообщает пресс-служба Минреинтеграции Украины, в Донецкой области в Волынцевское водохранилище сбрасываются стоки местных шахт. В результате в воде в несколько раз превышены концентрации нефтепродуктов, нитратов, сульфатов, цинка.

Из этого водохранилища питьевая вода подается в Енакиево, Дебальцево, Шахтерск, Чистяково (бывший Торез) и другие населенные пункты, в которых проживает 300 тысяч человек. Сейчас забор воды производится с канала «Северский Донец-Донбасс», но он нуждается в регулярной чистке и плановых ремонтах.

На оккупированной части Луганской области резко обмелело Исаковское водохранилище, которое расположено восточнее Алчевска. Вода в нем также сильно загрязнена.

«Мы обращаемся к международным организациям в рамках установленного мандата с просьбой проверить указанные факты и принять меры реагирования», — заявил заместитель министра по вопросам реинтеграции ВОТ Давид Макарьян.

Как сообщалось ранее, Лавров сказал, что боевики на Донбассе воюют контрабандным оружием.

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