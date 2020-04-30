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Оккупационные администрации ОРДЛО скрывают реальные данные о заболеваемости коронавирусом COVID-19.
Как сообщил в интервью Укринформу командующий Объединенных сил Владимир Кравченко медперсонал квази-республик обязали под расписку не разглашать сведения ситуации с эпидемией.
«Подавляющее большинство случаев заболеваний, которые имеют схожие с коронавирусом симптомы, квалифицируются как пневмония или острая респираторно-вирусная инфекция. Непосредственно в сфере здравоохранения ситуация в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей характеризуется тем, что в больницах инфекционные отделения переполнены больными гриппом и пневмонией», — сообщил Кравченко.
По его словам, фактически все медикаменты и соответствующие средства направляются на нужды российских военных.
«В настоящее время на временно оккупированных территориях нами зафиксировано более четырехсот случаев инфицирования COVID-19, хотя по „официальным данным“ оккупационных администраций учтено лишь около полутора сотен таких случаев», — сказал Кравченко.
Ранее сообщалось, что в «ДНР» заявили о наличии в Харькове секретных лабораторий с COVID-19.
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