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Украина

Больницы переполнены: командующий ОС рассказал о ситуации с коронавирусом на оккупированном Донбассе

12:32 30 апреля 2020 193
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Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

Оккупационные администрации ОРДЛО скрывают реальные данные о заболеваемости коронавирусом COVID-19.

Как сообщил в интервью Укринформу командующий Объединенных сил Владимир Кравченко медперсонал квази-республик обязали под расписку не разглашать сведения ситуации с эпидемией.

«Подавляющее большинство случаев заболеваний, которые имеют схожие с коронавирусом симптомы, квалифицируются как пневмония или острая респираторно-вирусная инфекция. Непосредственно в сфере здравоохранения ситуация в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей характеризуется тем, что в больницах инфекционные отделения переполнены больными гриппом и пневмонией», — сообщил Кравченко.

По его словам, фактически все медикаменты и соответствующие средства направляются на нужды российских военных.

«В настоящее время на временно оккупированных территориях нами зафиксировано более четырехсот случаев инфицирования COVID-19, хотя по „официальным данным“ оккупационных администраций учтено лишь около полутора сотен таких случаев», — сказал Кравченко.

Ранее сообщалось, что в «ДНР» заявили о наличии в Харькове секретных лабораторий с COVID-19.

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