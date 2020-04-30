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Украина

Лавров заявил, что все оружие у боевиков на Донбассе — не российское, а контрабандное

20:02 30 апреля 2020 174
Сергей Лавров
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российское оружие попадает в ОРДЛО «контрабандой». Он сказал это в ответ на вопрос журналиста УНИАН.

«Насчет танков и артиллерии, везде и об этом мы говорим давно, везде, где есть конфликты, появляется контрабандное оружие», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров глав МИД стран «нормандского формата», разъясняя слова президента России Путина о том, что боевики на Донбассе получают вооружение из стран, которые «им симпатизируют».

Когда журналист попросил назвать страны, кроме России, поставляющие в регион вооружение, Лавров задал встречный вопрос: «Кто вам сказал, что Россия поставляет? Российское оружие доступно по всему миру — и Калашников, и артиллерийские системы производятся в том числе в Восточной Европе, в целом ряде других стран. Это оружие гуляет по всему миру достаточно свободно».

Как сообщалось ранее, Путин заявил, что боевики на Донбассе берут оружие от тех государств, которые им симпатизируют.

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