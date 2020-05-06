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Российская актриса посадила дочь в собачью клетку (видео)
Популярная российская актриса Анна Хилькевич решила присоединиться к тем, кто советует, как жить с детьми во время карантина, и показала странное видео.
«Ловите лайфхак. Не благодарите», — подписала она видео, на котором демонстрирует ребенка в вольере для собак.
Анна и ее муж радостно позируют возле клетки, а их дочь говорит на камеру: «Гав-гав!»
Поклонники актрисы восприняли «совет» с юмором, но были и такие, кто посчитал видео «опасным».
«Есть же люди, которые подумают, что ребёнок там живет. А вы изверги. Страшно, очень страшно», — пишут они. Некоторые росСМИ отмечают, что Хилькевич затравили в сети, обещали вызвать соцработников
Напомним, ранее телеведущий Владимир Остапчук приклеил ребенка скотчем к стене.
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