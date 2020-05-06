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Шоу-бизнес

Российская актриса посадила дочь в собачью клетку (видео)

23:34 6 мая 2020 69
Хилькевич
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Популярная российская актриса Анна Хилькевич решила присоединиться к тем, кто советует, как жить с детьми во время карантина, и показала странное видео.

«Ловите лайфхак. Не благодарите», — подписала она видео, на котором демонстрирует ребенка в вольере для собак.

Анна и ее муж радостно позируют возле клетки, а их дочь говорит на камеру: «Гав-гав!»

Поклонники актрисы восприняли «совет» с юмором, но были и такие, кто посчитал видео «опасным».

«Есть же люди, которые подумают, что ребёнок там живет. А вы изверги. Страшно, очень страшно», — пишут они. Некоторые росСМИ отмечают, что Хилькевич затравили в сети, обещали вызвать соцработников и т. д. Но, возможно, актриса просто удалила комментарии хейтеров.

Хилькевич

Хилькевич

Напомним, ранее телеведущий Владимир Остапчук приклеил ребенка скотчем к стене.

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