Российская актриса посадила дочь в собачью клетку (видео)

Шоу-бизнес

Популярная российская актриса Анна Хилькевич решила присоединиться к тем, кто советует, как жить с детьми во время карантина, и показала странное видео.

«Ловите лайфхак. Не благодарите», — подписала она видео, на котором демонстрирует ребенка в вольере для собак.

Анна и ее муж радостно позируют возле клетки, а их дочь говорит на камеру: «Гав-гав!»

Поклонники актрисы восприняли «совет» с юмором, но были и такие, кто посчитал видео «опасным».

«Есть же люди, которые подумают, что ребёнок там живет. А вы изверги. Страшно, очень страшно», — пишут они. Некоторые росСМИ отмечают, что Хилькевич затравили в сети, обещали вызвать соцработников и т. д. Но, возможно, актриса просто удалила комментарии хейтеров.

Напомним, ранее телеведущий Владимир Остапчук приклеил ребенка скотчем к стене.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter