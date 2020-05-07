Мир

Таких не берут в астронавты: США будут добывать ресурсы на Луне без России

Помимо Илона Маска в США активным освоением космоса озаботились и в администрации президента Трампа: там даже разработали легальную основу для добычи ресурсов на Луне в рамках готовящегося международного договора «Соглашения Артемиды» (Artemis Accords).

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники, знакомые с текстом документа.

Данное соглашение, по задумке авторов, должно объединить союзников США вокруг Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) в попытке отправить людей и космические станции на Луну в ближайшее десятилетие.

Кроме того, цель договора — обеспечить правовую основу в рамках международного права для того, чтобы компании могли владеть лунными ресурсами, которые они добывают.

США рассматривают положение о «зонах безопасности» как реализацию статьи 3 договора о космосе 1967 года, согласно которому космическое пространство, в том числе Луна и другие небесные тела, «не подлежит национальному присвоению ни путем провозглашения на них суверенитета, ни путем использования или оккупации, ни любыми другими средствами». По словам источника, создание «зон безопасности» не означает территориальных претензий. Эти зоны, размер которых будет варьировать в зависимости от операций, позволят координировать действия космических игроков без объявления территорий суверенными.

Планируется, что в течение нескольких недель США начнут официальные переговоры со странами-партнерами в космической сфере, такими как Канада, Япония, европейские страны и ОАЭ, которые, по мнению Америки, придерживаются той же позиции в вопросе добычи ресурсов на Луне.

Согласно источнику, Россия не войдет в число стран-партнеров на первых стадиях реализации данного проекта. Основной причиной отказа от участия Москвы является позиция Пентагона, который видит угрозы в маневрах российских спутников, которые нередко взрываются и разваливаются в космосе.

США и другие страны расценивают Луну как ключевой стратегический компонент в космическом пространстве. Кроме того, она может сыграть важную роль в долгосрочных научных исследованиях, которые позволят отправлять последующие миссии на Марс.

Ранее президент Дональд Трамп издал указ, согласно которому США получили право использовать ресурсы Луны. В документе сказано, что американцы должны иметь право вести коммерческие исследования, добычу и использование ресурсов в космическом пространстве в соответствии с применимым законодательством.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в марте взоры землян были направлены на Луну, которая устроила для них вместе с тремя другими планетами «представление» под названием «парад планет»: Юпитер, Сатурн, Марс и убывающая Луна выстроились практически в линию по одну сторону от Солнца, при этом они находились достаточно близко друг к другу.

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