Украина

Несмотря на 2 тысячи заболевших: на Буковине открывают для прогулок парки и скверы

Несмотря на дефицит больничных мест для инфицированных коронавирусом, в Черновицкой области планируют с 12 мая открыть для прогулок парки и скверы. Также заработают магазины непродовольственных товаров, вещевые рынки, мастерские по ремонту одежды, химчистки.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава государственной областной администрации Сергей Осачук.

В то же время эпидемиологическая ситуация на Буковине, по его словам, остается очень тяжелой: количество больных коронавирусом на вечер среды, 6 мая, превысило две тысячи.

«Общая численность инфицированных в области от первого установленного случая составляет 2048 человек. 37 буковинцев сегодня выздоровели от COVID-19, они дважды получили отрицательные результаты тестов», — рассказал чиновник.

Всего в больницах области по состоянию на 6 мая находится 548 человек. Из них у 171 пациента подтвержден коронавирус, остальные — с подозрением. 56 пациентов в тяжелом состоянии, из них в реанимации — 40, на аппаратах искусственной вентиляции легких — 5.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по данным на 09:30 6 мая, в Украине подтверждены 13 184 случаев COVID-19. Зафиксированы 327 случаев с летальным исходом и 2097 случаев выздоровления пациентов.

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