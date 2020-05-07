Украина

Заболели 15 человек: в психбольнице на Волыни зафиксировали вспышку коронавируса

Коронавирусная болезнь в Украине продолжает активно распространяться в местах, где десятки людей скученно проживают на небольшой территории. Очередным очагом инфекции стала психиатрическая больница в поселке Олыка возле Луцка (Волынская область). Там выявлено 15 заболевших: 10 сотрудников и пять пациентов.

Источником инфекции стала женщина, лечившаяся в Олыцкой больнице. 49-летняя жительница Маневицкого района поступила в клинику 23 апреля, а 4 мая скончалась от осложнений заболевания. У контактировавших с женщиной пациентов наблюдается повышенная температура, больных перевели в стационар инфекционной больницы.

Персонал, контактировавший с заболевшей женщиной, сдал анализы и переведен в режим самоизоляции. Остальных работников и пациентов больницы планируют протестировать 7 мая.

Как выяснили представители Офиса омбудсмена, до 1 апреля медперсонал больницы в Олыке не был обеспечен защитными костюмами. Сейчас 50 спецкостюмов для врачей были переданы из Луцка. Есть задержки с выплатами врачам — медики получили только аванс за апрель.

Напомним, ранее стало известно о вспышке COVID-19 в Почаеве среди пациентов и медиков психоневрологической больницы.

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