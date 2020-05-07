Украина

"Сегодня Украина так же воюет с агрессором": в Украине выпустили мощный ролик о Второй мировой войне (видео)

Ко Дню памяти и примирения 8 мая, который был установлен указом президента в 2015 году, а также ко Дню победы над нацизмом во время Второй мировой войны 9 мая, в Украинском институте национальной памяти подготовили видео, в котором вспомнили, скольких жертв стоила война 1939−1945 годов нашему государству.

«День памяти и примирения, а также День победы над нацизмом во время Второй мировой войны символизируют не триумф победителей над побежденными. Они должны напоминать о страшной трагедии, а также быть предостережением, что нельзя силой решать конфликты между народами, — говорит руководитель Института Антон Дробович. — Именно поэтому мы выбираем ответственную европейскую модель «Никогда снова», а не манипулятивную агитку «Можем повторить».

Отметив, что сейчас Украина воюет с агрессором — путинской Россией, которая посягает на нашу территорию и угрожает миру в Европе, он добавил: «Эта борьба продолжается уже шесть лет, и мы не имеем права проиграть, поскольку также, как и 75 лет назад, мы защищаем родную землю».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в 2020 году в Украине из-за карантина не будут проводится массовые мероприятия 8 и 9 мая.

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