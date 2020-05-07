Женщина решила потрогать аллигатора и рассталась с жизнью

Мир

В американском штате Южная Каролина произошла нелепая трагедия. 58-летняя маникюрша Синтия Коверт пришла к клиентке на дом, поскольку салоны красоты закрыты из-за карантина. Возле дома находится пруд, в котором женщина, закончив работу, заметила аллигатора. Она сделала несколько фотографий животного, а затем решила его потрогать, хотя хозяева всеми силами старалась отговорить ее от этого рискованного шага. Они сказали Синтии, что на днях видели, как хищник напал на оленя. «Я не похожа на оленя», — ответила Коверт и зашла в воду по пояс.

Тут она упала, а аллигатор напал на нее. «Думаю, я больше не буду такого делать», — на удивление спокойно сказала Коверт. Хозяева бросили Синтии веревку, но она не успела выбраться на берег. Аллигатор схватил ее за ногу и затащил под воду. Тело жертвы позже удалось достать. Причиной смерти стало утопление.

Аллигатора застрелили полицейские.

Как сообщает New York Post, хозяйка дома рассказала, что в тот день Коверт пришла с бокалом вина и вела себя «менее профессионально», чем обычно, и много болтала.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Южной Каролине огромный аллигатор пробрался во двор дома и устроил там погром.

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