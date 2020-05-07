26.80 / 27.09 28.75 / 29.26
Киев: +7
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Женщина решила потрогать аллигатора и рассталась с жизнью

10:56 7 мая 2020 634
Аллигатор
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

В американском штате Южная Каролина произошла нелепая трагедия. 58-летняя маникюрша Синтия Коверт пришла к клиентке на дом, поскольку салоны красоты закрыты из-за карантина. Возле дома находится пруд, в котором женщина, закончив работу, заметила аллигатора. Она сделала несколько фотографий животного, а затем решила его потрогать, хотя хозяева всеми силами старалась отговорить ее от этого рискованного шага. Они сказали Синтии, что на днях видели, как хищник напал на оленя. «Я не похожа на оленя», — ответила Коверт и зашла в воду по пояс.

Тут она упала, а аллигатор напал на нее. «Думаю, я больше не буду такого делать», — на удивление спокойно сказала Коверт. Хозяева бросили Синтии веревку, но она не успела выбраться на берег. Аллигатор схватил ее за ногу и затащил под воду. Тело жертвы позже удалось достать. Причиной смерти стало утопление.

Аллигатора застрелили полицейские.

Как сообщает New York Post, хозяйка дома рассказала, что в тот день Коверт пришла с бокалом вина и вела себя «менее профессионально», чем обычно, и много болтала.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Южной Каролине огромный аллигатор пробрался во двор дома и устроил там погром.

Читайте также: Один крокодил против пяти львиц: в Африке сняли видео драматической схватки хищников.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Коронавирус

Пик эпидемии коронавируса: в Украине назвали новую дату

вагнер

Россия отправила в Ливию до 1200 наемников ЧВК "Вагнер": в ООН раскрыли детали

Аллигатор

Женщина решила потрогать аллигатора и рассталась с жизнью

Женщина в маске

Любители «русского мира» взбунтовались против ВСУ на Донбассе: сеть возмутило видео

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер