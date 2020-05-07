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Любители «русского мира» взбунтовались против ВСУ на Донбассе: сеть возмутило видео
В сеть выложили видео, снятое в одном из населенных пунктов Донецкой области, местная жительница которого возмущалась планами разместить украинских военных в селе, где она живет, заявляя, что для нее «войны нет». Ранее в Днепре задержали таксиста — сторонника «русского казачества» и монархии.
Видео в Twitter выложил «Позывной Колым», отметивший, что местная власть села Рай-Александровка (Донецкая область) дала «добро» на размещение в населенном пункте одного из подразделений ВСУ. Это не понравилось местной жительнице, которая возмущалась размещением украинских военных в селе и заявляла, что для них «войны нет» и что «вы скоро запоете по-другому».
В селі Рай-Олександрівка ВАТА підняла голову!— Позивний Колим (@Kolym0224) May 7, 2020
Один з підрозділів ЗСУ має розмістити у цьому НП частину особового складу.
Місцева влада дала добро, але кипиш підняли любителі руського миру. На відео одна із цих представників свино-собак! pic.twitter.com/26AcbrFzq5
Под этим видео в социальных сетях интернет-пользователи оставили немало гневных комментариев.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на Херсонщине любителям «русского мира», призывавших к созданию «Николаевской народной республики», суд изменил условное наказание на реальные тюремные сроки.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!