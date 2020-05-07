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Украина

Любители «русского мира» взбунтовались против ВСУ на Донбассе: сеть возмутило видео

11:13 7 мая 2020 400
Женщина в маске
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В сеть выложили видео, снятое в одном из населенных пунктов Донецкой области, местная жительница которого возмущалась планами разместить украинских военных в селе, где она живет, заявляя, что для нее «войны нет». Ранее в Днепре задержали таксиста — сторонника «русского казачества» и монархии.

Видео в Twitter выложил «Позывной Колым», отметивший, что местная власть села Рай-Александровка (Донецкая область) дала «добро» на размещение в населенном пункте одного из подразделений ВСУ. Это не понравилось местной жительнице, которая возмущалась размещением украинских военных в селе и заявляла, что для них «войны нет» и что «вы скоро запоете по-другому».

Под этим видео в социальных сетях интернет-пользователи оставили немало гневных комментариев.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на Херсонщине любителям «русского мира», призывавших к созданию «Николаевской народной республики», суд изменил условное наказание на реальные тюремные сроки.

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