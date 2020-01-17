Любителям «русского мира» отменили условный приговор

Происшествия

Суд в Херсоне пересмотрел дело николаевских сепаратистов и назначил любителям «русского мира» реальные тюремные сроки вместо условных. Напомним, в 2015 году, накануне празднования Дня независимости Украины, пятеро жителей Николаева изготовили и распространили на территории города и области листовки с призывами выйти из состава Украины и создать «Николаевскую народную республику» по примеру Крыма и Донбасса. Сепаратисты призывали жителей региона становиться участниками нелегальных организаций, помогать незаконным формированиям самопровозглашенных «Донецкой и Луганской народных республик».

Сепаратисты были задержаны. Во время обыска оперативники СБУ изъяли самодельные взрывные устройства, гранаты, пистолет-пулемет МР-40, печатную антигосударственную продукцию, специальную литературу для диверсионной работы, а также список проукраинских активистов региона.

В 2017 году приговором Ленинского суда Николаева все фигуранты были признаны виновными. Одному из них, бывшему работнику органов МВД, назначено наказание виде лишения свободы сроком на 5 лет, трем — по 5 лет лишения свободы с испытательным сроком на 3 года, еще одному — 3 года лишения свободы с испытательным сроком на 1 год.

Тогда же прокурором была подана апелляционная жалоба об отмене приговора: прокуратура настаивала на реальных тюремных сроках для всех фигурантов дела. Однако суд в удовлетворении этой жалобы отказал, и прокуратура подала жалобу в кассационном порядке о пересмотре дела по ст. 110 и 263 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, незаконное обращение с оружием).

Как сообщили «ФАКТАМ» в пресс-службе Николаевской областной прокуратуры, 16 января 2020 года приговором коллегии судей Херсонского апелляционного суда трем из упомянутых фигурантов, получивших ранее условные сроки, назначена реальная мера наказания. Одному — лишение свободы сроком на 6 лет, двум — по 5 лет тюрьмы.

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