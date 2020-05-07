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Общество и люди

Майская метель: в сети появилось впечатляющее видео разыгравшейся в Карпатах стихии

11:43 7 мая 2020 74
Снег на горе Поп Иван Черногорский
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Утром в четверг, 7 мая, в Карпатах уже который день идет снег.

Так, на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха опустилась ниже нуля на три градуса, а ветер достигал 14−15 метров в секунду. «Облачно, метель, ограниченная видимость до 20 м. Выпало 15 см снега», — сообщили в Черногорском горном поисково-спасательном отряде и опубликовали видео с предупреждением туристам воздержаться от выхода в высокогорную зону.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», синоптик Наталья Диденко опубликовала фото и видео из Львова, где дождь, шедший 6 мая, перешел в мокрый снег.

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