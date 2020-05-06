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В Карпаты вернулась зима: опубликованы впечатляющие фото
Утром в среду, 6 мая, в высокогорье Карпат, как и предупреждали синоптики, идет снег, а температура воздуха снизилась до 6 градусов мороза.
Так, на горе Поп Иван Черногорский видимость ограничена 30 метрами — там идет мелкий снег.
Днем ранее здесь было теплее — два градуса мороза, проглядывало солнышко.
Такую картину показывает веб-камера на горе Захар Беркут, что возле Славско.
Вот что делается в Славско на горе Тростян.
Так выглядят склоны на Драгобрате.
А вот в Буковеле снега маловато.
Тем временем метеорологи предупреждают, что 6 мая и в течение первой половины дня 7 мая ожидается ухудшение погодных условий — это связано с прохождением активного циклона. «Сильный ветер (порывы 10−20 м/с, местами до 24 м/с), сильный дождь и мокрый снег, снег, местами метели», — сообщают в Укргидрометцентре.
Ожидается прирост снежного покрова до 20 сантиметров, а в высокогорье — до 35 сантиметров. Туристам настоятельно советуют воздержаться от походов в горы.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», синоптики прогнозируют на 7 мая дождливую погоду по всей территории Украины.
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